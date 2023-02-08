Родной язык - душа национальной культуры

Студенты Медицинского института ТулГУ. Среди них Аида Аббасова и Тумэн Гармаев

Каждый народ – это неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. И сберечь языковую базу - как большого народа, так и самой малочисленной народности – важная задача. А проблема актуальна: только представьте, каждые две недели в мире исчезает один язык, унося с собой навсегда культурное наследие какого-то народа.

В России в настоящее время проживают 193 национальности, используются 277 языков и диалектов. В отечественной системе образования функционирует более 100 языков, на 24 языках ведется обучение детей, 81 язык изучается в качестве предмета и факультативно.

Все эти языки пользуются поддержкой государства: Россия на законодательном уровне гарантирует всем ее народам, независимо от их численности, равные права на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения, признает равные права всех языков народов РФ на сохранение и развитие.

- Сохранение языка – условие сохранения самого народа, - говорит историк из Тулы Андрей Ковалев. - Язык имеет огромное значение для общества, благодаря ему люди взаимодействуют с миром, определяют свою идентичность, обучаются, защищают свои права и передают через века историю и культуру. Языки коренных народов важны для устойчивого развития и сохранения мира. Некоторые языки похожи: люди могут говорить каждый на своем и примерно понимать друг друга, как русский – белоруса. А вот на других языках, несмотря на схожесть звуков и слов, понимание будет затруднительным: например, марийцу тяжело понять мордвина, или лезгину – аварца. Есть и изолированные языки, не похожие ни на один другой: языки кетов, нивхов или юкагиров. Сохранять родные языки малочисленных народов важно, это основа уникального культурного кода России.

«Лучше узнать друг друга»

В преддверии Дня родного языка мы пообщались со студентами тульских вузов.

Студентка ТулГУ Аида Аббасова

- Для каждого человека язык – символ Родины, - считает студентка ТулГУ Аида Аббасова. - В своем сознании мы видим его связь с семьей, предками, теплотой родного очага. В нем передается мудрость народа, его культура и характер нации. Это кладезь народного юмора, хранилище традиций и обрядов каждого народа. Основная часть народной культуры – песни, стихи, проза – зарождаются именно в языке. У меня азербайджанские корни, но родилась я в Туле. Говорю и на азербайджанском, и на русском. В сознании людей нация часто ассоциируется с ее языком. Он важное явление для народа, в котором, как в зеркале, отражаются его национальные особенности. А еще язык – это душа народа, никогда не следует забывать его. Разве может народ существовать без души? Конечно, нет! А утратив родной язык, нация начинает потихоньку исчезать, смешиваться с другими народностями и растворяться в них, в конечном итоге ничего от нее не останется…

В моем студенческом окружении есть люди разных национальностей: армяне, русские, грузины, все мы прекрасно общаемся, у нас полное взаимопонимание. Разделения на нации нет, я очень рада этому.

Студент мединститута ТулГУ Тумэн Гармаев

- Родной язык бесценен для каждого из нас. На нем мы говорим первые фразы и яснее всего высказываем свои мысли. Это та основа, на которой все люди строят свою личность, он то, что ориентирует нас на протяжении жизни. Язык - это способ, с помощью которого можно научить уважать себя, свою историю, культуру, и главное, других людей со всеми их особенностями, - уверен студент мединститута ТулГУ Тумэн Гармаев.

Карина Лабажевская

- Я родом из узбекского города Навои, - вступает в разговор Карина Лабажевская. – В 2019 году приехала в Тулу и поступила в ТулГУ, сейчас учусь на 4-м курсе. Владею только русским языком, поскольку училась в русской школе. В Туле я живу в иностранном общежитии и часто общаюсь с ребятами других национальностей: кто-то хорошо говорит на русском, а кто-то «слегка». Но сам факт общения людей разных национальностей, разных культур важен: это показывает родство между людьми, несмотря на то, что мы говорим на разных языках, так формируется связь между народами.

Студент ТулГУ Магомед-Амин Газдиев

- Я родился в Тульской области, в Заокском районе, но мои корни из Ингушетии, - говорит студент ТулГУ Магомед-Амин Газдиев. - Еще с детства в моем окружении были люди разных национальностей: как из России, так и из других стран. У нас всегда получалось найти общий язык, никогда не возникало конфликтов на межнациональной почве. Для меня национальность не имеет значения, главное, чтобы человек был хорошим. Праздник родного языка полезен для нашей сплоченности, чтобы мы могли получше узнать культуру каждого народа. Необходимо сохранять свои национальные традиции, не сбиваться с пути, не забывать об исконных обычаях предков.

- Мне нравится изучать русский язык, - говорит студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого Татьяна Борискина. - Он открывает загадочность русской души, поражает красотой, богатством, яркостью и образностью. Любовь к родному языку мне привила бабушка, которая читала народные сказки и былины. С тех пор я влюбилась в русское слово. Лев Николаевич Толстой говорил: «Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, словом можно служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти». Чем больше мы осознаем богатство и величие русского языка, тем требовательнее становимся к нашей речи и к себе.

Удивительно, какая все-таки великая сила в русском языке: он объединяет все народы и нации нашей необъятной страны, понятен всем ее жителям. Это мощное и незаменимое звено, скрепляющее Россию.