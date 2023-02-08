Около 1 млрд – на обновление учреждений культуры

В 2022 году капитально отремонтирован ДК машиностроителей в Узловой

6 февраля на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили вопросы поддержки культурной отрасли. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала о результатах работы ведомства в 2022 году и планах на ближайшие три года.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина

- Благодаря поддержке губернатора в 2022 году завершены крупные долгожданные населением объекты. Всего за прошлый год обновлено 66 зданий региональных и муниципальных учреждений культуры. В частности, капитально отремонтирован ДК машиностроителей в Узловой, который сейчас проходит этап оборудования и летом начнет полноценную работу. Отмечу ДК в селе Дедилово, который построен по программе Минсельхоза РФ при поддержке профильного областного министерства, а также комплексную модельную библиотеку в п. Первомайский: теперь там две библиотеки – взрослая и детская, которые обе очень посещаемы, – сообщила Татьяна Рыбкина.

Как отметила глава регионального Минкульта, доля бюджетных вложений в культурную сферу региона выросла за 7 лет с 2,7% до 3,5% консолидированного бюджета региона, более чем в два раза вырос объем госпрограмм в области культуры. Это позволило модернизировать более 300 учреждений культуры.

По федеральному проекту «Культура малой Родины» обновили материально-техническую базу 34 объектов. Отремонтированы Новомосковский и Узловский театры, начался ремонт Театра кукол и Театра юного зрителя.

Министр подчеркнула, что в этом году на материальную техническую базу выделено около 1 млрд рублей. Они будут направлены на модернизацию 67 учреждений.

Одним из знаковых проектов года станет завершение строительства Центра культурного развития в Веневе. В четырех городских ДК и семи сельских клубах пройдет капремонт, а текущий ремонт получат еще пять культурно-досуговых учреждений, в 15 подобных заведениях появится дополнительное оснащение. Запланировано приобретение двух автоклубов и создание одного виртуального концертного зала. Кроме того, в 2023 году будут завершены реконструкция Тульского государственного театра кукол и строительство фондохранилища Тульского музейного объединения. Современное техническое оснащение получит Тульский академический театр драмы, а еще четырем театрам выделят средства на техническое оснащение и поддержку творческой деятельности. Два муниципальных музея ждет капремонт, три – техническое оснащение. Ремонт и оснащение получат пять муниципальных библиотек, еще одно такое учреждение будет создано в текущем году.

- Благодаря поддержке главы региона мы отремонтировали помещения колледжа искусств

им. А. С. Даргомыжского. На его базе планируем открыть центр молодых художников и дизайнеров. Особый акцент в этом году будет сделан на создание новых культурных пространств для молодежи в малых городах, - сообщила Татьяна Рыбкина.

Также на оперативном совещании губернатору Алексею Дюмину доложили о перспективах открытия филиалов федеральных музеев в Туле. Первым в 2024 году откроется Бахрушинский музей в Музейном квартале на ул. Металлистов в 2-х зданиях: в одном будет основная экспозиция и выставочные залы, в другом расположится детский центр с творческими лабораториями и мастерскими. Следующим федеральным культурным учреждением, которое распахнет свои двери в Туле, станет филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. Он будет расположен в старинной купеческой усадьбе Лопатина, что на пересечении ул. Менделеевской и Садового переулка, рядом с Тульским кремлем. Там разместятся как постоянная экспозиция памятников иконописи XV-XVI веков, так и залы, в которых планируется проводить выставки, рассказывающие о древнерусском и религиозном искусстве. А в 2025 году начнется создание экспозиции Политехнического в бывшем здание кинотеатра «Центральный» на пр. Ленина.

Алексей Дюмин

- Новые общественные пространства, ДК, должны работать на развитие жителей, молодежи, детей. Люди, которые там работают, должны генерировать новые идеи, новые проекты, творчески подходить к работе, - подчеркнул Алексей Дюмин.

В свою очередь, управляющий Тульским областным центром АО «Почта Банк» Андрей Бадовец рассказал, что по итогам прошлого года Тульская область занимает первое место в ЦФО по количеству выданных «Пушкинских карт»: в 2022-м их в регионе было выпущено более 47000!

- Важно, чтобы как можно больше наших ребят знали, какие возможности дает «Пушкинская карта»: причем не только студентам, но и работающей молодежи, предпринимателям. Необходимо более активно информировать их о возможностях такой карты, - отметил Алексей Дюмин.

Также глава региона поручил своим заместителям Дмитрию Миляеву и Сергею Егорову провести анализ штатных расписаний и графиков работы учреждений культуры и спорта так, чтобы жителям было удобно их посещать, а также продолжать решение вопроса наполнения их новыми кадрами.