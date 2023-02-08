Совместное взаимодействие – путь к успешному благоустройству

В селе Студенец появилась современная спортивная площадка

- С 2021 года в регионе проводится конкурс инициативных проектов. За это время на участие в нем было подано 526 заявок, в том числе 275 – от сельских старост и 251 – от руководителей ТОС. Более 150 тысяч жителей региона приняли участие в онлайн-голосовании в поддержку проектов.

За два года победителями стали 59 проектов, из которых 30 инициировали сельские старосты и 29 - руководители ТОС. Благодаря их реализации в муниципалитетах появились 36 спортивных и 19 детских игровых площадок, 4 зоны для досуга и отдыха. Общий объем финансирования проектов превысил 51 млн рублей, – отметил в своем выступлении заместитель председателя Правительства Тульской области Антон Агеев.

А уже с 1 марта будет дан старт конкурсу этого года. Его целью является поддержка инициатив сельских старост и руководителей ТОС и вовлечение их в решение вопросов благоустройства территорий. Прием заявок будет проходить с 31 марта по 16 апреля на сайте moydvor71.ru. С этого года, по условиям конкурса, инициатор проекта должен провести сходы, встречи и другие мероприятия по популяризации своей идеи. До 19 июня планируется подвести итоги и объявить победителей конкурса, а до 30 ноября – реализовать победившие проекты.

- Это очень серьезный вопрос: от сельских старост многое зависит. Они помогают главам администраций в улучшении качества жизни людей, а также в решении насущных вопросов, которые беспокоят людей на местах. Необходимо создавать больше многофункциональных детских и спортивных площадок. Важно поддержать инициативы, исходящие от старост, и расширять поддержку по конкурсам благоустройства, - подчеркнул Алексей Дюмин.

«Главное - не быть равнодушными»

Один из победителей прошлого конкурса инициативных проектов сельских старост и ТОС Тульской области - староста села Студенец Веневского района Галина Вячеславовна Головина. На протяжении четырех лет она подавала заявки на конкурс, в 2022 году удача оказалась на ее стороне. Теперь в этом населенном пункте на ул. Школьной появилась современная спортивная площадка с тренажерами и теннисным столом.

Староста села Студенец Веневского района Галина Вячеславовна Головина

- Сегодня у людей есть возможность за счет различных программ благоустраивать свои населенные пункты, главное – быть неравнодушными и участвовать. Мне как старосте активно помогает инициативная группа жителей, предприниматели, администрация МО Центральное Веневского района и районная администрация. Без их поддержки и непосредственного участия не обходится ни одно дело от идеи до воплощения. А сельчане довольны, что благоустраивается наш населенный пункт. Все стараются бережно относиться к новым объектам, – говорит Галина Вячеславовна.

- В августе 2021 года у вас на селе открылся сквер Памяти…

- Да, это так. Идея его создания возникла у меня в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вначале посадили деревья, цветники разбили, облагородили территорию. А администрация МО Центральное Веневского района помогла с установкой детской площадки, горки. После этого мы с жителями подумали, что надо придать большую значимость нашему скверу, и решили заняться сбором средств, чтобы установить памятный монумент. Помог в этом нам местный предприниматель, сделал качественную мемориальную плиту, залил необходимый объем фундамента. Огромное чувство гордости испытываем, за то, что теперь у нас есть такое значимое место – сквер Памяти! Эта позволяет прививать молодому поколению уважение к героям войны, их подвигам. Мы обязаны их чтить и хранить в нашей памяти.

- В этом году в конкурсе будете участвовать?

- Да, есть такое желание, хотим обустроить у нас футбольное поле. С помощью предпринимателей расчистили площадку с разрешения администрации. Есть мысли о том, чтобы это была не просто спортивная площадка с футбольными воротами: хотим установить лавочки для зрителей, но только своими силами это все достойно благоустроить невозможно. Посмотрим, как будет получаться. Уверена, что, если действовать сообща, при совместной поддержке жителей, предпринимательского сообщества, органов власти, успех обязательно придет. Вместе всегда можно достичь большего.