Первым пострадавшим от взрыва в Ефремове помогли сотрудники местных теплосетей Фото: Игорь КОПЫТОВ

Двое работников местных теплосетей спасли нескольких жителей обрушившегося из-за взрыва газа дома на ул. Химиков. С Антоном Стародубцевым нам удалось пообщаться уже после случившегося. Мужчина — работает через дорогу от места происшествия.

Антон Стародубцев слесарь местных теплосетей - справа Фото: Игорь КОПЫТОВ

"Увидели взрыв и побежали к дому. До прибытия экстренных служб забрались вверх по завалам и вытащили из дома мужчину в тяжелом состоянии", - рассказал Антон.

Также, мужчины спасли женщину с ребенком, отдали им свои куртки и вызвали медиков.

Местные жители рассказали о взрыве газа в пятиэтажке в Тульской области:

«Мы сидели, кушали и в это время такое бабахнуло, полетели стекла. Я думала бомбу бросили на дом… рассказывает жительница первого этажа пострадавшего дома».

Другая пострадавшая рассказала:

«Я открыла входную дверь, а там волна. Бросила пакеты и побежала на улицу. Выбежала, смотрю, а там подъезд взорвался. Потом мужчины подбежали, достали ребенка, я его взяла и сидела с ним у подъезда».

Видео со словами очевидцев:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ефремове Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Данные о пострадавших уточняются (подробности).

В квартире сильно пахло газом: озвучена причина взрыва в Ефремове в Тульской области

В прокуратуре назвали газ причиной взрыва дома в Ефремове в Тульской области 7 февраля (подробности).

Людей все ещё ищут под завалами: опубликован список погибших при взрыве дома в Ефремове

Опубликован список погибших при взрыве дома в Ефремове 7 февраля 2023 год (подробности).

Очевидец трагедии в Ефремове: «Под завалами погибла семья, которую я хорошо знал»

Жителям обрушившегося дома предоставили временное жилье (подробности).