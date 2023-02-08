Первым пострадавшим от взрыва в Ефремове помогли сотрудники местных теплосетей
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Двое работников местных теплосетей спасли нескольких жителей обрушившегося из-за взрыва газа дома на ул. Химиков. С Антоном Стародубцевым нам удалось пообщаться уже после случившегося. Мужчина — работает через дорогу от места происшествия.
Антон Стародубцев слесарь местных теплосетей - справа
Фото: Игорь КОПЫТОВ
"Увидели взрыв и побежали к дому. До прибытия экстренных служб забрались вверх по завалам и вытащили из дома мужчину в тяжелом состоянии", - рассказал Антон.
Также, мужчины спасли женщину с ребенком, отдали им свои куртки и вызвали медиков.
Местные жители рассказали о взрыве газа в пятиэтажке в Тульской области:
«Мы сидели, кушали и в это время такое бабахнуло, полетели стекла. Я думала бомбу бросили на дом… рассказывает жительница первого этажа пострадавшего дома».
Другая пострадавшая рассказала:
«Я открыла входную дверь, а там волна. Бросила пакеты и побежала на улицу. Выбежала, смотрю, а там подъезд взорвался. Потом мужчины подбежали, достали ребенка, я его взяла и сидела с ним у подъезда».
Видео со словами очевидцев:
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