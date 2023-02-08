Тело пятого погибшего достали из-под завалов в Ефремове Фото: Игорь КОПЫТОВ

В пострадавшем от взрыва в пятиэтажном доме в Ефремове зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. В данный момент из-под завалов извлекли тело пятого погибшего. На месте событий до сих пор работают экстренные службы, поисковые работы продолжаются, уже разобрано более 50%. По предварительной информации, под завалами могут находиться ещё трое.

Стало известно, что в квартире на четвёртом этаже, где был эпицентр взрыва, жили пятеро рабочих птицефабрики. Двое из них — 26-летний и 34-летний мужчины находились в момент ЧП дома, они пострадали. Также пострадал 2-летний мальчик, с которым провел консультацию центр медицины катастроф. Жизни пострадавшим ничего не угрожает.

Предварительная информация по погибшим:

- Женщина 1961 года рождения

- Мужчина, личность устанавливается;

- Мужчина личность устанавливается;

- Вытащили из-под завалов, личность устанавливается;

- Вытащили из-под завалов, личность устанавливается.

Напомним, в городе Ефремове обрушилась часть подъезд пятиэтажного жилого дома. Разрушены перекрытия на нескольких этажах в квартирах. Основная причина взрыва — хлопок газовоздушной смеси.

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