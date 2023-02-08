Поисково-спасательные работы в Ефремове Тульской области продолжались всю ночь Фото: Игорь КОПЫТОВ

Спасатели МЧС России продолжают проведение поиска пострадавших, разбор завалов и проведение

К утру разобрано 40 куб. м завалов из 80 куб. м. По данным ведомства, в работах задействовано 408 человек и 114 единиц техники. В том числе 50-тонный автокран, позволяющий поднимать балки перекрытий.

Сегодня, 8 февраля, после завершения следственных действий, проводимых Следственным комитетом, запланирована комплексная оценка о состоянии несущих конструкций здания с применением комплекса «Струна». По их итогам будет понятно, может ли в дальнейшем пятиэтажка использоваться как жилой дом или требует срочного расселения.

Напомним, взрыв в жилом дома по улице Химиков в Ефремове произошел накануне, 7 февраля. 3 человека пострадали, 5 человек погибли.