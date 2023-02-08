Заместитель губернатора Тульской области с места происшествия в Ефремове: «Останется ли дом жилым, станет ясно утром»
Фото: Архив "КП"
Дмитрий Миляев рассказал о действиях спецслужб после взрыва в Ефремове:
«Основная задача врачей – оказать психологическую помощь. Всего в доме 4 подъезда. Большая часть жильцов уехала к родственникам. В пункте временного размещения осталось 10 человек».
Он дополнил, что если до утра они смогут разобрать завалы, то будет проведена экспертиза здания, по результатам которой станет ясно, останется ли дом жилым.
В данный момент на месте происшествия ведется разбор двумя кранами. Также к работе готов третий, самый большой кран, но им смогут воспользоваться только после расчистки пути к месту обрушения, так как из-за своих габаритов он не может проехать.
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