Помощь надо оказывать тем, кто в ней нуждается, считают депутаты

На сегодняшнем заседании областной Думы депутаты приняли закон «О внесении изменений в статью 8 Закона Тульской области «Об образовании» и статьи 1 и 5 Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования».

В целях усиления адресного подхода при предоставлении мер социальной поддержки вводится критерий нуждаемости и устанавливается, что компенсация родительской платы выплачивается родителям (законным представителям), у которых среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением за получением указанной компенсации, не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в Тульской области, установленного на дату поступления обращения. Данные положения вступят в силу с 1 января 2023 года.

– Такое решение принято на основе глубокой оценки действующих мер социальной поддержки и соблюдения принципа адресности. То есть помощь надо оказывать тому, кто в ней реально нуждается, – считает первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

Право на такую компенсацию будет иметь полная семья с одним ребенком, если ее доход не превышает 64,5 тысячи рублей. Если в семье воспитывается двое детей, то семья будет иметь право на получение такой компенсации при доходе, не превышающем почти 85 тысяч рублей.

– Семьи, которые воспитывают трех и более детей, в нашем регионе отнесены к категории многодетных. По ним в большинстве муниципальных образований уже принято решение об освобождении от платы за детский сад. Правительство Тульской области проводит работу по распространению этой практики на территории всего региона. Кроме этого, Указом Губернатора Тульской области принято решение об освобождении от родительской платы за детский сад семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, – говорит Марина Левина.

Депутат также отметила, что закон принят своевременно, он направлен на оказание помощи тем, кто в ней реально нуждается и обеспечивает рациональное использование бюджетных средств.

Марину Левину поддержали ее коллеги-депутаты.

– Надо понимать, что сумма, которая тратится на пребывание ребенка в детском саду, складывается из двух составляющих: средства, которые идут на питание ребенка (порядка 120 рублей в день), и те деньги, которые тратятся на его содержание. То есть суммарно это превышает те размеры, которые в разных муниципалитетах платят родители в рамках родительской платы за детский сад. Поэтому на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда каждый месяц из бюджета итак идет дотирование этой сферы. И это тоже мера социальной поддержки. Также стоит отметить, что с 2016 года данный норматив по оплате пребывания детей в детском саду не пересматривался, – прокомментировал председатель комитета по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению облдумы Денис Бычков.

При обсуждении законопроекта председатель комитета областной Думы по социальной политике Елена Гребнева отметила важность критериев адресности и нуждаемости при оказании гражданам мер социальной поддержки, которые закреплены в федеральных нормативно-правовых актах.

– Сегодня мы видим, что 1/3 часть из потенциальных претендентов не заявляется на эти выплаты. Следовательно, мы можем делать вывод, что в них некоторые семьи не нуждаются. Тем более что компенсация составляет всего 2% от суммы полуторакратной величины прожиточного минимума. Поэтому мы должны быть объективны и последовательны во всех своих действиях, – считает Елена Гребнева.

Заместитель председателя областной Думы Александр Балберов поддержал принятие закона и отметил, что время «веерной раздачи» денежных средств из бюджета давно закончено.

– Мы с вами говорили, что с этим пора кончать, и этот законопроект как раз и позволяет нам ввести индивидуальный, адресный подход к оказанию помощи и целевое распределение денег. Я считаю, что люди нас поймут, потому что прекрасно понимают, что сейчас время, когда «все для фронта и победы».

– Сейчас этой услугой пользуются всего 40% семей с детьми. Это говорит о том, что она не так сильно востребована. И никто нам не мешает с учетом возможностей увеличить сумму выплаты и расширить критерии нуждаемости, – сказал заместитель председателя областной Думы Александр Рем.

Председатель комитета облдумы по вопросам собственности и земельным отношениям Юрий Моисеев считает, что данный законопроект напрямую связан с бюджетом региона, в котором всегда предусмотрены немалые средства для комплексной социальной поддержки населения.

.

***

На сегодняшнем заседании областной Думы депутаты также внесли изменения в закон «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области», которые предусматривают установление в регионе c 1 января 2023 года единой выплаты при рождении ребенка.

Единовременная выплата при рождении ребенка объединит ряд установленных в области мер социальной поддержки: областное единовременное пособие на ребенка, и областное единовременное пособие беременным женщинам, а также подарок новорожденному.

Принятым законом вводится единый подход к назначению единовременной выплаты при рождении ребенка, выстраивается целостная система поддержки при рождении ребенка по единым правилам.

Теперь единовременную выплату при рождении ребенка в области смогут получить родители независимо от места постоянного жительства и среднедушевого дохода семьи – без критерия нуждаемости. Право на получение единовременной выплаты в размере 25 000 рублей будет иметь родитель при рождении ребенка в Тульской области и государственной регистрации его рождения на территории региона. При рождении двух или более детей одновременно, единовременная выплата при рождении ребенка будет выплачиваться на каждого ребенка.

При рождении ребенка в семье, в которой один из родителей является студентом, обучающимся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования, родители получат выплату в размере 50 000 рублей. При рождении двух или более детей одновременно, единовременная выплата при рождении ребенка в таких семьях будет выплачиваться также, в размере 50 000 рублей на каждого ребенка.

Принятым законом расширена категория получателей новой меры поддержки семьи.

С 1 января по 31 июля 2023 года предусмотрен переходный период, в течение которого будущие родители смогут сделать выбор: получить областные единовременные пособия и подарок новорожденному или единую выплату.