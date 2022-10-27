В центре образования № 39 установили мемориальную доску Валентину Паршутину

Ольга Слюсарева подчеркнула, что на примерах мальчишек-героев, на примерах мужества туляков сегодня воспитывается подрастающее поколение.

На церемонии присутствовали Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города-героя Тулы Василий Маркович Мирошниченко, председатель Совета ветеранов Тульского оружейного завода Владимир Кошелев, педагоги и учащиеся центра образования.

Обращаясь к присутствующим, Ольга Слюсарева подчеркнула, что на примерах мальчишек-героев, на примерах мужества туляков сегодня воспитывается подрастающее поколение.

– Во все времена наши земляки проявляли отвагу. Именно поэтому Тула никогда не сдавалась врагу. Мне очень хочется, чтобы наша молодежь равнялась на защитников Родины. Это наша история, которую мы все должны помнить и уважать, – сказала градоначальник.

Мэр отметила символичность открытия мемориальной доски в знаковые даты: 81 год назад в октябрьские дни началась тульская оборонительная операция, которая сыграла важную роль в битве под Москвой. А 29 октября у Валентина Паршутина день рождения. Ольга Слюсарева выразила уверенность, что сегодняшние ученики будут достойны подвига предков.

Василий Мирошниченко акцентировал внимание на важности патриотического воспитания молодежи, увековечении памяти павших в боях за защиту Отечества.

Василий Мирошниченко акцентировал внимание на важности патриотического воспитания молодежи, увековечении памяти павших в боях за защиту Отечества.

– Правнуки солдат Победы обязаны знать исторические события и с уважением относиться к людям, которые отдали свои жизни за мир и свободу, за независимость нашей Родины. Пройдут годы, но фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» должна оставаться девизом для всех, кто живет сегодня, и кому предстоит строить будущее великой России, – сказал ветеран.

В память о Валентине Паршутине была объявлена минута молчания, к мемориальной доске возложили цветы.

На протяжении многих лет ученики школы ухаживают за могилой Валентина, а в школьном музее хранятся материалы о нем.

Как рассказал директор центра образования № 39 Богдан Лобач, на протяжении многих лет ученики школы ухаживают за могилой Валентина. В школьном музее хранятся материалы о нем. В сентябре 2021 года единогласным решением депутатов Тульской городской Думы Валентину Паршутину посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».