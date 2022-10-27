Завод АО «Тулажердормаш» представил новую инновационную путевую технику ОАО «РЖД»

Группа ПТК представила новую инновационную путевую технику ОАО «РЖД» в Ярославле

Впервые не имеющие мировых аналогов рельсоукладочный комплекс «РУ-700» и комплекс первичной выправки железнодорожного пути «МПВ» увидели свет в Ярославе на полигоне Северной железной дороги. Эти передовые высокоточные комплексы, произведённые АО «Тулажелдормаш» Группы ПТК успешно прошли сертификацию, и будут теперь повышать автоматизацию и производительность ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

Особое место в демонстрации в рамках мероприятия занял мировой рекордсмен по производительности – ЩОМ-2000.

Группа ПТК представила новую инновационную путевую технику ОАО «РЖД» в Ярославле

Еще вчера этот путевой технологический комплекс работал на путях, а сегодня он - часть выставки, с показателями 750 метров в час и больше 2000 кубометров щебня переработки. До показателей нашей тульской щебнеочистительной машины не дотягивает ни одна установка в мире. При условии, что импортных деталей в ней практически нет.

Группа ПТК представила новую инновационную путевую технику ОАО «РЖД» в Ярославле

Евгений Шевцов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Центральной Дирекции Инфраструктуры заявил:

«ЩОМ-2000 имеют самую высокую выработку в мире. Ни одна машина в мире не имеет такую выработку. Плюс здесь представлены машины, созданные для обслуживания Севера. Современные машины сделанные по новым требованиям. Эта техника Группы ПТК практически с завода. Пять из шести комплексов сертифицированы в этом году».

Евгений Сергеевич Попов, Группа ПТК и Наиль Завдатович Хадыев, РЖД.

Проводя обзор путевой техники для делегации ОАО «РЖД» Евгений Попов, Заместитель Генерального директора Группы ПТК отметил:

«Производитель нашей инновационной техники завод «Тулажелдормаш» входит в Группу ПТК. Сегодня мы с гордостью продемонстрировали наши новинки и ту технику, которая уже успешно обслуживает инфраструктуру ОАО «РЖД».