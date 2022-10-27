ООО «Белевские сладости» - «Тульский бренд-2022»

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин вручил народную премию «Тульский бренд 2022» заместителю генерального директора ООО «Белевские сладости» Артушу Саакяну.

Правильную пастилу вот уже второе десятилетие производят в деревне Богданово по старинному рецепту купца Прохорова. В ее основе - только натуральные продукты.

- Отличительная особенность нашей пастилы заключается в том, что в ее составе - яблоки исключительно сорта «Антоновка», яичный белок и сахар, - подчеркивает заместитель генерального директора ООО «Белевские сладости» Артуш Саакян. - Именно те ингредиенты, что в самом начале использовал сам Прохоров. Белевская пастила, приготовленная таким образом, имеет более выраженный яркий вкус и аромат.

Пастильное производство «Белевские сладости» наследовало не только рецептуру. За эти годы созданное с нуля предприятие нарастило мощности до выпуска 60 тонн сладкого лакомства в месяц. А начинали буквально со 100 килограммов. Но спрос постоянно рос. При этом, согласно традиции, вся работа проходит в основном вручную, процесс трудоемкий и длительный.

- У нас все начинается с запекания яблок, потом их перетирают в пюре, которое затем взбивают с яичным белкам и сахаром, - рассказывает Артуш Саакян. - Затем на противень выкладывается слой взбитой массы и отправляется в сушильную камеру на 12-18 часов. После готовые пласты смазывают той же массой, а сформированные «пироги» отправляют снова в сушильную камеру. Затем следует процесс нарезки и упаковки, далее готовая продукция поступает на склад. На приготовление пастилы уходит около двух суток.

В 2015-2016 годах произошли кардинальные перемены: были введены в эксплуатацию цех по производству изделий зефирно-мармеладной группы и производственная линия по выпуску глазированных конфет. Причем, и здесь используются исключительно натуральные ингредиенты — сливочное масло, сгущенное молоко, сахар, фруктовые наполнители, а не их заменители, как делают многие другие производители.

Качественная продукция ООО «Белевская пастила» удостоена многих наград на различных всероссийских выставках и конкурсах. Но по-настоящему объективную оценку дают не специалисты, а обычные люди, которые активно раскупают сладкие лакомства не только в Тульской области, но и Москве, Санкт-Петербурге и даже в ближнем зарубежье.

Качественная продукция ООО «Белевская пастила» удостоена многих наград на различных всероссийских выставках и конкурсах.

- Стоять на месте — не в наших привычках, - говорит Артуш Саакян. - Мы открываем новые фирменные магазины, расширяем нашу географию сбыта, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. Ведь как бы плохо ни было, люди хотят потреблять качественные продукты. И к таким, без сомнения, относится наши сладости. Снижать количество вносимого пюре, сокращать производственный цикл, заменять печеные яблоки на готовое пюре, потому что оно дешевле, мы не собираемся. Забота о качестве — для нас в приоритете.

Более того, в этом году ООО «Белевская пастила» ввела новый формат фасовки — пастилу в индивидуальной упаковке. Как показывают продажи последнего времени, 400-граммовая фасовка зачастую оказывается для потребителя слишком крупной. А такая — очень удобна для легкого перекуса в дороге.

А еще в линейке продукции ООО «Белевская пастила» появилась традиционная восточная сладость - рахат-лукум.

- Настрой оптимистичный, - подчеркивает Артуш Саакян. - Перспективные направления дальнейшего развития есть. Поэтому спасибо всем тулякам, которые поддержали нас своими голосами на «Тульском бренде», постараемся и впредь оправдывать их доверие.