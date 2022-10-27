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Общество27 октября 2022 8:55

ООО «Белевские сладости» - «Тульский бренд-2022»

Туляки на ежегодной народной премии неизменно голосуют за производителя сладких и полезных лакомств из-под уездного города Белева
Игорь КОПЫТОВ
Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин вручил народную премию «Тульский бренд 2022» заместителю генерального директора ООО «Белевские сладости» Артушу Саакяну.

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин вручил народную премию «Тульский бренд 2022» заместителю генерального директора ООО «Белевские сладости» Артушу Саакяну.

Правильную пастилу вот уже второе десятилетие производят в деревне Богданово по старинному рецепту купца Прохорова. В ее основе - только натуральные продукты.

- Отличительная особенность нашей пастилы заключается в том, что в ее составе - яблоки исключительно сорта «Антоновка», яичный белок и сахар, - подчеркивает заместитель генерального директора ООО «Белевские сладости» Артуш Саакян. - Именно те ингредиенты, что в самом начале использовал сам Прохоров. Белевская пастила, приготовленная таким образом, имеет более выраженный яркий вкус и аромат.

Пастильное производство «Белевские сладости» наследовало не только рецептуру. За эти годы созданное с нуля предприятие нарастило мощности до выпуска 60 тонн сладкого лакомства в месяц. А начинали буквально со 100 килограммов. Но спрос постоянно рос. При этом, согласно традиции, вся работа проходит в основном вручную, процесс трудоемкий и длительный.

- У нас все начинается с запекания яблок, потом их перетирают в пюре, которое затем взбивают с яичным белкам и сахаром, - рассказывает Артуш Саакян. - Затем на противень выкладывается слой взбитой массы и отправляется в сушильную камеру на 12-18 часов. После готовые пласты смазывают той же массой, а сформированные «пироги» отправляют снова в сушильную камеру. Затем следует процесс нарезки и упаковки, далее готовая продукция поступает на склад. На приготовление пастилы уходит около двух суток.

В 2015-2016 годах произошли кардинальные перемены: были введены в эксплуатацию цех по производству изделий зефирно-мармеладной группы и производственная линия по выпуску глазированных конфет. Причем, и здесь используются исключительно натуральные ингредиенты — сливочное масло, сгущенное молоко, сахар, фруктовые наполнители, а не их заменители, как делают многие другие производители.

Качественная продукция ООО «Белевская пастила» удостоена многих наград на различных всероссийских выставках и конкурсах. Но по-настоящему объективную оценку дают не специалисты, а обычные люди, которые активно раскупают сладкие лакомства не только в Тульской области, но и Москве, Санкт-Петербурге и даже в ближнем зарубежье.

Качественная продукция ООО «Белевская пастила» удостоена многих наград на различных всероссийских выставках и конкурсах.

Качественная продукция ООО «Белевская пастила» удостоена многих наград на различных всероссийских выставках и конкурсах.

- Стоять на месте — не в наших привычках, - говорит Артуш Саакян. - Мы открываем новые фирменные магазины, расширяем нашу географию сбыта, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. Ведь как бы плохо ни было, люди хотят потреблять качественные продукты. И к таким, без сомнения, относится наши сладости. Снижать количество вносимого пюре, сокращать производственный цикл, заменять печеные яблоки на готовое пюре, потому что оно дешевле, мы не собираемся. Забота о качестве — для нас в приоритете.

Более того, в этом году ООО «Белевская пастила» ввела новый формат фасовки — пастилу в индивидуальной упаковке. Как показывают продажи последнего времени, 400-граммовая фасовка зачастую оказывается для потребителя слишком крупной. А такая — очень удобна для легкого перекуса в дороге.

А еще в линейке продукции ООО «Белевская пастила» появилась традиционная восточная сладость - рахат-лукум.

- Настрой оптимистичный, - подчеркивает Артуш Саакян. - Перспективные направления дальнейшего развития есть. Поэтому спасибо всем тулякам, которые поддержали нас своими голосами на «Тульском бренде», постараемся и впредь оправдывать их доверие.

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