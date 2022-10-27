27 октября десятки домов остались без холодной воды из-за плановых работ
Фото: Архив "КП"
27 октября с 10:00 до окончания работ прекращена подача холодной воды в нескольких района Тулы. Отключения связаны с ремонтно-восстановительными работами на водной сети.
Так, из-за работ на артезианской скважине № 5 без воды остался частный сектор поселка Октябрьский с 1 по 43 дом и с 55 по 71 дом.
Из-за работ по улице Машинистов, 12 нет воды по адресам:
- ул. Болдина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1а, 3а,
- ул. Машинистов, 1, 3, 5, 7,
- ул. Костычева, 6, 8, 10, 12к1, 12к2, 14, 16,
- ул. Демонстрации, 197а,
- частный сектор: ул. Машинистов, ул. Костычева.
Из-за работ по улице Ватутина, 1 - по адресам:
- ул. Газовая,
- пер. Репина,
- Епифанское шоссе,
- ул. Бежковская,
- ул. Полежаева,
- пр-д П. Морозова,
- ул. Айвазовского,
- ул. Москвина,
- ул. И. Франко,
- ул. Ватутина,
- ул. Щепкина,
- ул. Верещагина,
- ул. Ермоловой,
- ул. Репина,
- ул. Кислородная.
Из-за работ по улице Бункерная, 20 - по адресам:
- ул. Бункерная (от ул. Рудной до Епифанского ш.),
- ул. Ковпака,
- ул. Копровая,
- ул. Сортировочная,
- ул. Разливочная.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.