27 октября десятки домов остались без холодной воды из-за плановых работ Фото: Архив "КП"

27 октября с 10:00 до окончания работ прекращена подача холодной воды в нескольких района Тулы. Отключения связаны с ремонтно-восстановительными работами на водной сети.

Так, из-за работ на артезианской скважине № 5 без воды остался частный сектор поселка Октябрьский с 1 по 43 дом и с 55 по 71 дом.

Из-за работ по улице Машинистов, 12 нет воды по адресам:

- ул. Болдина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1а, 3а,

- ул. Машинистов, 1, 3, 5, 7,

- ул. Костычева, 6, 8, 10, 12к1, 12к2, 14, 16,

- ул. Демонстрации, 197а,

- частный сектор: ул. Машинистов, ул. Костычева.

Из-за работ по улице Ватутина, 1 - по адресам:

- ул. Газовая,

- пер. Репина,

- Епифанское шоссе,

- ул. Бежковская,

- ул. Полежаева,

- пр-д П. Морозова,

- ул. Айвазовского,

- ул. Москвина,

- ул. И. Франко,

- ул. Ватутина,

- ул. Щепкина,

- ул. Верещагина,

- ул. Ермоловой,

- ул. Репина,

- ул. Кислородная.

Из-за работ по улице Бункерная, 20 - по адресам:

- ул. Бункерная (от ул. Рудной до Епифанского ш.),

- ул. Ковпака,

- ул. Копровая,

- ул. Сортировочная,

- ул. Разливочная.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.