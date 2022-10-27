Более 5 млрд рублей направлено на выплату всех видов пособий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования

Круглый стол Фонда социального страхования Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

В работе круглого стола приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, управляющая тульским региональным отделением ФСС Елена Агаева, генеральный директор ООО «Дом прессы» - главный редактор газеты «Комсомольская правда» - Тула» Павел Коренюгин, председатель Тульской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Алла Новикова, председатель Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Юрий Крылов, и. о. руководителя ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области Елена Овсянникова, председатель ТРО ООО МСП «Опора России» Михаил Глухов, а также представители региональной прокуратуры, министерства труда и социальной защиты, министерства здравоохранения Тульской области и других организаций и ведомств.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова Фото: Игорь КОПЫТОВ

Открывая встречу, Наталия Зыкова рассказала о совместной работе, которая ведется уже не первый год в тесном взаимодействии с Фондом:

- Очень радует, что ФСС очень быстро реагирует на наши обращения, потому что, конечно, проблемы у населения есть, мы все их продуктивно решаем. Это касается и конкретной помощи, и изменений в законодательстве. Так, при запуске сервиса «Социальный навигатор» мы по просьбе Фонда организовали его апробацию. Дважды проводили с нашими общественными организациями тематический опрос. Взаимодействуем мы и в плане обеспечения техническими средствами реабилитации детей.

Управляющая тульским региональным отделением ФСС Елена Агаева Фото: Игорь КОПЫТОВ

Управляющая тульским региональным отделением ФСС Елена Агаева рассказала о промежуточных итогах работы за 2022 год, сообщив, что среди оказываемых гражданам Тульским региональным отделением услуг 14 – государственные. А основными задачами является обеспечение пособиями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и страховыми выплатами в результате несчастного случая на производстве.

Так, с начала 2022 года на выплату всех видов пособий направлено почти 5 млрд рублей, что на 3,2% больше аналогичного периода прошлого года. В целом было осуществлено более 345 тысяч выплат.

Расходы на медицинскую социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших на производстве и профессиональных заболеваний в текущем году по прогнозам составят более 104 млн руб. На единовременные страховые выплаты будет направлено 26 млн руб., на ежемесячные страховые выплаты – более 672 млн руб.

Круглый стол Фонда социального страхования Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Ежегодно в региональное отделение обращается более 15 тысяч инвалидов для обеспечения их техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, - отметила Елена Владимировна. - На эти цели из федерального бюджета в 2022 году в Тульскую область поступили 344,1 млн рублей федеральных средств. На выделенные ассигнования заключено 138 государственных контрактов. Приобретено более 4,5 млн изделий, в том числе закуплены кресло-коляски всех модификаций, протезно-ортопедические изделия и обувь, слуховые аппараты, абсорбирующее белье и подгузники, специальные средства при нарушении функции выделения, оказаны услуги по сурдопереводу и прочее.

Круглый стол Фонда социального страхования Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

По программе родовых сертификатов с начала года медицинским организациям за оказанные услуги женщинам в период беременности и родов, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни направлено почти 70 млн руб., в т.ч. женским консультациям за оказанные услуги более 6 тысячам женщин было перечислено 21 млн руб., родильным домам – 40 млн руб., детским поликлиникам за оказанные услуги почти 6 тысячам новорожденным – 6 млн руб.

Перечисленные средства медицинские организации могут направить на оплату труда врачей-специалистов, на приобретение медицинского оборудования и медикаментов, на дополнительное питание беременных и кормящих женщин.

Начальник отдела регионального ФСС Ольга Еремеева Фото: Игорь КОПЫТОВ

Не менее актуальным вопросом является и обеспечение льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением. Эту тему осветила начальник отдела регионального ФСС Ольга Еремеева:

- На обеспечение санаторно-курортным лечением на учете в региональном отделении состоит 5801 гражданин льготной категории. Из федерального бюджета на обеспечение санаторно-курортным лечением в 2022 году выделены ассигнования в объеме 55,9 млн руб., что позволило приобрести 2179 путевок, в том числе 868 в Краснодарский и Ставропольский край и 1311 в здравницы Тульской области.

Основные обсуждения на круглом столе коснулись темы широкого внедрения в регионе мобильного приложения «Социальный навигатор — ваш персональный помощник», а также приобретения ТСР с помощью электронного сертификата.

Начальник отдела информатизации регионального ФСС Сергей Матюшин Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Сервис «Социальный навигатор» содержит подробную информацию обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд социального страхования различным категориям граждан: семьям с детьми, людям с инвалидностью, заболевшим в оплате больничных, пострадавшим на производстве, - рассказал начальник отдела информатизации регионального ФСС Сергей Матюшин. - Бесплатное мобильное приложение можно легко скачать и установить смартфон или планшет. Программа позволяет получить сведения о 1100 социально значимых объектов 37 категорий. А еще проводить онлайн-расчет любого социального пособия, получать справочную информацию по социальным льготам, получать консультации специалистов фонда через единый сервис подачи обращений и горячие линии.

Руководитель группы по связям с общественностью Павел Крохмалев Фото: Игорь КОПЫТОВ

В 2022 году успешно развивается и сервис приобретения технических средств реабилитации с помощью электронного сертификата. О том, каким образом его фоормить и как получить рассказал руководитель группы по связям с общественностью Павел Крохмалев, отметивший:

- На сегодняшний день жителям Тульской области оформлено почти 700 электронных сертификатов, на которые можно приобрести обширный перечень ТСР. Это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку на средства реабилитации. Здесь нужно отметить, что электронный сертификат доступен не только льготной категории граждан, но и гражданам, пострадавшим на производстве. Его удобство в том, что при самостоятельном приобретении технического средства реабилитации не придется платить собственные деньги, оплата будет производиться за счет средств электронного сертификата.

Председатель Тульской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Алла Новикова Фото: Игорь КОПЫТОВ

Алла Новикова отметила, что взаимодействие Региональной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с региональным отделением Фонда социального страхования вышло на новый уровень:

- Заключено соглашение, в рамках которого формируется и функционирует система общественного контроля за предоставление государственных услуг инвалидам, включая лиц, инвалидность которых наступила вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, в том числе обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением.

В отдельных случаях ТРО «ВОИ» привлекается для урегулирования споров и рассмотрения жалоб со стороны инвалидов. Ежегодно региональное отделение ФСС предоставляет нам отчет о финансовых и количественных объемах оказанных услуг.

Немаловажное значение при взаимодействии имеет совместный Общественный совет как эффективный орган и инструмент оперативного реагирования. Его конструктивная и системная деятельность является очень важным помощником по разрешению возможных затруднительных ситуаций. Таким образом, получается более эффективно и своевременно решать проблемы инвалидов и общества в целом.

На круглом столе были затронуты и другие темы. Например, специальных «ковидных» выплат категориям врачей и социальным работникам, а также поддержки юридических лиц в рамках постановления правительства № 362, направленного на стимулирование компаний и организаций, принимающих на работу молодых людей. Кстати, в настоящее время такая субсидия предоставлена 43 страхователям на сумму 2,6 млн руб.

Круглый стол Фонда социального страхования Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

Подводя итоги работы круглого стола главный редактор газеты «Комсомольская правда» - Тула» Павел Коренюгин отметил, что цифровые технологии с каждым годом развиваются все больше, так в 2022-м процент оказания государственных услуг в электронном виде региональным ФСС достиг 85% (в цифровом отображении 119 170 услуг 141 674), поэтому в ближайшем будущем можно прогнозировать почти стопроцентного результата. А это поможет еще более качественно и оперативно помогать людям в решении их социальных проблем.

Запись круглого стола доступна по ссылке https://vk.com/video38758702_456240155