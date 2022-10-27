Тульская железнодорожная больница: 155 лет заботы о пациентах

Тульская железнодорожная больница - одно из немногих учреждений областной столицы, где все отделения и подразделения расположены в одном месте.
Тульская железнодорожная больница была открыта 27 октября 1867 года и вот уже 155 лет стоит на страже здоровья туляков. Она является многофункциональным лечебно-профилактическим учреждением, где любой желающий может получить современную и квалифицированную медицинскую помощь, как в поликлинике, так и в условиях круглосуточного стационара.
За 155 лет здесь были сформированы лучшие традиции отечественной медицины.
Клиническая больница уже 8 лет становится лауреатом регионального конкурса «Тульский бренд» и 6 лет побеждает в конкурсе «Клиника года».
За 155 лет здесь были сформированы богатейшие традиции: коллектив больницы всегда был ориентирован на комплексную и очень качественную медицинскую помощь работникам железной дороги, потом России. Соответственно, и требования к медицинским работникам были на академическом уровне: ведь от самочувствия машинистов, проводников и других железнодорожников могли зависеть жизнь и здоровье граждан, для работы здесь всегда выбирали лучших.
На сегодня удовлетворенность пациента - одно из основных требований к работе медицинской организации, это входит и в нормативные требования Минздрава России, Росздравнадзора.
Именно по этому одно из правил работы «РЖД-Медицины», которое соблюдается все годы ее работы, - каждое обращение со стороны пациентов всесторонне анализируется, выясняется причины, послужившие его возникновению.
По результатам регулярно проводимого анкетирования удовлетворенность пациентов и качеством лечения, и отношением врачей и медицинского персонала здесь, в стационаре, составляет 95-97 процентов.
Дружный коллектив сотрудников ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула.
Всесторонняя доступность
Тульская железнодорожная больница - одно из немногих учреждений города, где все отделения и подразделения расположены в одном месте: поликлиника, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, отделение функциональной и лучевой диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной и круглосуточный стационар.
Стационарная помощь оказывается по направлениям:
- хирургия, в т.ч. эндоскопическая, пластическая, абдоминальная, сосудистая, офтальмология, эндокринная, проктология, урология, травматология и ортопедия;
- гинекология,
- онкология,
- неврология,
- кардиология,
- терапия,
- отоларингология,
- отделение криогенного лечения.
Уникальные методы лечения
В «РЖД-Медицине» применяются высокие технологии. Медицинская помощь представляет собой новейшие сложные и уникальные методы лечения, ресурсоемкие методы лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе информационные технологии и методы, разработанные на основе достижений как медицинской науки, так и смежных отраслей.
Постоянное развитие стоит в приоритете. В преддверии 155-летия открыто офтальмологическое отделение. В этом году начал свою работу «Центр профпатологии».
Новое офтальмологическое отделение открылось в 2022 году.
Больница оснащена соответствующим оборудованием, позволяющим на самом современном уровне проводить диагностику и выполнять передовые и уникальные операции, по уровню соотносимые с центральными клиниками России, где созданы комфортные условия пребывания, способствующие скорейшему выздоровлению.
В больнице проводится оперативное лечение пациентов с патологией органов зрения, брюшной полости, малого таза, суставным синдромом, в соответствии с программой государственных гарантий для пенсионеров железнодорожников, состоящих на учете в фонде «Почет», а также платных пациентов.
Высокая квалификация персонала, разнообразие различных методов диагностики и лечения (в том числе, миниинвазивные методики) позволяют оказывать современную высокотехнологичную помощь.
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