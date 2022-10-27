Тульская железнодорожная больница: 155 лет заботы о пациентах

Тульская железнодорожная больница - одно из немногих учреждений областной столицы, где все отделения и подразделения расположены в одном месте.

Тульская железнодорожная больница была открыта 27 октября 1867 года и вот уже 155 лет стоит на страже здоровья туляков. Она является многофункциональным лечебно-профилактическим учреждением, где любой желающий может получить современную и квалифицированную медицинскую помощь, как в поликлинике, так и в условиях круглосуточного стационара.

За 155 лет здесь были сформированы лучшие традиции отечественной медицины.

Клиническая больница уже 8 лет становится лауреатом регионального конкурса «Тульский бренд» и 6 лет побеждает в конкурсе «Клиника года».

За 155 лет здесь были сформированы богатейшие традиции: коллектив больницы всегда был ориентирован на комплексную и очень качественную медицинскую помощь работникам железной дороги, потом России. Соответственно, и требования к медицинским работникам были на академическом уровне: ведь от самочувствия машинистов, проводников и других железнодорожников могли зависеть жизнь и здоровье граждан, для работы здесь всегда выбирали лучших.

На сегодня удовлетворенность пациента - одно из основных требований к работе медицинской организации, это входит и в нормативные требования Минздрава России, Росздравнадзора.

Именно по этому одно из правил работы «РЖД-Медицины», которое соблюдается все годы ее работы, - каждое обращение со стороны пациентов всесторонне анализируется, выясняется причины, послужившие его возникновению.

По результатам регулярно проводимого анкетирования удовлетворенность пациентов и качеством лечения, и отношением врачей и медицинского персонала здесь, в стационаре, составляет 95-97 процентов.

Дружный коллектив сотрудников ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула.

Всесторонняя доступность

Тульская железнодорожная больница - одно из немногих учреждений города, где все отделения и подразделения расположены в одном месте: поликлиника, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, отделение функциональной и лучевой диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной и круглосуточный стационар.

Стационарная помощь оказывается по направлениям:

- хирургия, в т.ч. эндоскопическая, пластическая, абдоминальная, сосудистая, офтальмология, эндокринная, проктология, урология, травматология и ортопедия;

- гинекология,

- онкология,

- неврология,

- кардиология,

- терапия,

- отоларингология,

- отделение криогенного лечения.

Уникальные методы лечения

В «РЖД-Медицине» применяются высокие технологии. Медицинская помощь представляет собой новейшие сложные и уникальные методы лечения, ресурсоемкие методы лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе информационные технологии и методы, разработанные на основе достижений как медицинской науки, так и смежных отраслей.

Постоянное развитие стоит в приоритете. В преддверии 155-летия открыто офтальмологическое отделение. В этом году начал свою работу «Центр профпатологии».

Новое офтальмологическое отделение открылось в 2022 году.

Больница оснащена соответствующим оборудованием, позволяющим на самом современном уровне проводить диагностику и выполнять передовые и уникальные операции, по уровню соотносимые с центральными клиниками России, где созданы комфортные условия пребывания, способствующие скорейшему выздоровлению.

В больнице проводится оперативное лечение пациентов с патологией органов зрения, брюшной полости, малого таза, суставным синдромом, в соответствии с программой государственных гарантий для пенсионеров железнодорожников, состоящих на учете в фонде «Почет», а также платных пациентов.

Высокая квалификация персонала, разнообразие различных методов диагностики и лечения (в том числе, миниинвазивные методики) позволяют оказывать современную высокотехнологичную помощь.