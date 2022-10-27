Управляющая компания ООО «Тулжилхоз» - «Тульский бренд» в сфере ЖКХ

Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила награду генеральному директору ООО «Тулжилхоз» Дмитрию Голомысову.

В ходе мероприятия мы с удовольствием поздравили генерального директора ООО «Тулжилхоз» Дмитрия Петровича Голомысова.

- Третий год вы в числе лучших компаний в своей отрасли! Это показатель стабильности!

- А стабильность – признак мастерства! Я бы даже уточнил: стабильный рост – признак мастерства. А чтобы этот рост был, нужно постоянно двигаться вперед. Причем в нашей сфере это движение должно быть совместным: с одной стороны профессиональная команда управляющей компании, с другой - активные неравнодушные жители.

Премия «Тульский бренд» подтверждает, что у нас такое движение получается. Жители оценили нашу открытость, готовность к эффективному взаимодействию. Эта высокая оценка стимулирует работать еще лучше.

- Удержать лидерство всегда сложнее…

- Согласен, это как в спорте: стать чемпионом непросто, но еще труднее удержать первенство. Наша третья награда говорит о том, что те начинания, которые были заложены несколько лет назад, нашли свое правильное применение и дали результат. Приятно сознавать, что новшества, внедряемые в нашей работе, находят отклик у жителей, которые за нас проголосовали.

- Следующий год у вас юбилейный – 10-летие компании!

- Да, наша слаженная и профессиональная команда идет к юбилейному году достойно, «Тульский бренд» - тому подтверждение. «Тулжилхоз» продолжит делать все для достижения главной цели: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания туляков. Каждый вверенный нам дом мы не просто хотим сделать благоустроенным, мы делаем его благоустроенным, то же самое касается дворовых территорий.

- Успехов вам и вашему коллективу! Так держать!

УК ООО «Тулжилхоз»:

Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 5,

+7 (4872) 76-10-61. tulgilhoz@mail.ru

тулжилхоз.рф