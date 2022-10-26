Депутаты гордумы утвердили изменения в бюджет

В ходе заседания депутаты утвердили изменения в решение Тульской гордумы «О бюджете МО город Тула на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В ходе заседания депутаты утвердили изменения в решение Тульской городской думы «О бюджете муниципального образования город Тула на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Проект решения получил положительное экспертное заключение.

Так, доходы на 2022 год увеличиваются на 1,63 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы увеличены на 812 млн рублей, безвозмездные поступления – на 818 млн рублей. С учетом изменений объем доходов на этот год составит 22,95 млрд рублей.

Расходы бюджета также увеличатся на 1,63 млрд рублей. Из них на 769 млн рублей увеличены расходы на капитальные вложения, на 533 млн рублей – зарезервированные бюджетные ассигнования, 150 млн рублей – субсидия МКП «Тулгорэлектротранс» и другие расходы. Таким образом, объем расходов на 2022 год составит 24,56 млрд рублей.

В абсолютных цифрах дефицит бюджета на 2022 год не изменился, составив 1,617 млрд рублей. Однако за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов в процентном отношении он понизился до 14,2% к объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и с учетом источников финансирования дефицита бюджета, что соответствует бюджетному законодательству.

За счет межбюджетных трансфертов в 2023-2024 годах также увеличивается доходная и расходная база.

– Депутаты большинством голосов утвердили новые параметры бюджета. Бюджет МО г. Тула по-прежнему остается социально направленным. Все обязательства перед жителями будут выполнены в полном объеме. Этим решением мы обеспечиваем необходимый баланс между доходными и расходными статьями бюджета, – отметила Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева. – За счет роста налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений дополнительно увеличиваются расходы на обеспечение потребности в перевозках пассажиров, благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий, субсидирование бюджетных и автономных учреждений и другие статьи.

Ряд помещений в госсобственность и безвозмездное пользование

В числе рассмотренных вопросов – передача в безвозмездное пользование нежилого муниципального помещения молодежной общественной организации содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт». Депутаты поддержали проект единогласно.

Еще один вопрос – утверждение перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность РФ.

Еще один вопрос – утверждение перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность РФ. Речь идет о нежилом здании и земельном участке по ул. Металлистов, 4. Здание используется филиалом Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина в соответствии с договором безвозмездного пользования.

– Музейный квартал давно стал центром культурной жизни Тулы. Здесь расположились филиалы региональных и трех федеральных музеев. Передача зданий и земельных участков в государственную собственность позволит крупным московским учреждениям создать отдельные пространства для экспозиций, мероприятий, кинопоказов, конференций, – прокомментировала заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Уверена, что они будут пользоваться популярностью у жителей и гостей Тулы и области и дадут новый импульс развитию музейного квартала в Туле.

В Генплан Тулы внесены изменения

Депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в Генеральный план МО город Тула с учетом заключений о результатах публичных слушаний.

Администрация города в целях реализации полномочий в области размещения объектов местного значения, в частности планируемых мест погребения, предложила внести в главный градостроительный документ следующие изменения.

На территории нескольких земельных участков в районе Новомосковского шоссе – отобразить планируемые места погребения, изменить производственную зону на зону кладбищ; на территории участка, расположенного в районе д. Судаково – отобразить планируемое место погребения, изменить зону озелененных территорий специального назначения на зону кладбищ; на территории участков в районе д. Берники изменить зону сельскохозяйственных угодий и лесопарковую зону на производственную зону.

Поддержан вопрос о внесении изменений в Генеральный план МО город Тула с учетом заключений о результатах публичных слушаний.

– Необходимость внесения изменений в Генеральный план Тулы для организации кладбищ возникла давно, так как резерв для захоронений заканчивается, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов. – Данные участки были выбраны в связи с удобным расположением и хорошей транспортной доступностью. В конце сентября состоялись собрания публичных слушаний, в ходе которых население поддержало вопросы о выделении данных участков для организации кладбищ. Ранее жители деревень Морозовка и Балабаевка высказали несогласие с размещением захоронений рядом с их населенными пунктами, поэтому соответствующие проекты были отклонены. Сегодня ни одно решение не принимается без участия населения. Органы местного самоуправления всегда открыты к конструктивному диалогу.