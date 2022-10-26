Ольга Слюсарева и Дарья Герасимова посетили киноурок в центре образования № 42

25 октября Ольга Слюсарева и Дарья Герасимова посетили Центр образования №42.

Вместе со школьниками короткометражку посмотрели Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева и депутат Тульской городской Думы, координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Дарья Герасимова.

После просмотра фильма ребята обсудили сюжет и главных героев кинокартины. В конце урока ученики вместе с преподавателями и гостями мероприятия высадили туи на заднем дворе школы. Посадка хвойных деревьев стала для ребят очередной реализованной ими социальной практикой.

Кинопросмотр фильма «Пять дней» в рамках Всероссийского образовательного проекта «Киноуроки в школах России».

По словам мэра города, фильм «Пять дней» затрагивает такое важное понятие, как созидательный труд. Суть сюжета в том, что дружба и помощь другим важны в этой жизни.

– Сегодня в ЦО № 42 высажена «Аллея добрых дел». Ребята из четвертых классов посадили туи. Уверена, что с ростом этих деревьев будет расти количество добрых дел, которые они совершат. Сейчас можно подойти к каждому саженцу и, отсканировав QR-код, увидеть, какое доброе дело было сделано тем или иным классом, – отметила Ольга Анатольевна.

ЦО № 42 участвует в проекте уже второй год. В прошлом учебном году школа стала победителем учрежденной в рамках проекта «Киноуроки в школах России» премии «Я созидаю будущее». Существенный вклад в ее проведение сделал известный журналист, политолог и блогер Юрий Подоляка.

По словам Дарьи Герасимовой, задачей этой премии является поиск и поддержка школьных классов, ученики которых своим коллективным трудом принесли пользу для развития своего города, региона и страны.

Ребятам вручили сборники литературных рассказов, на основе которых были сняты игровые фильмы проекта «Киноуроки в школах России».

– В 2021-2022 учебном году на территории 42 регионов России и стран ближнего зарубежья экспертами было выбрано 116 лучших социальных практик. В Тульской области победителями стали четыре школы. Сегодня мы посетили одну из этих школ и вручили ребятам сборники литературных рассказов, на основе которых были сняты игровые фильмы проекта «Киноуроки в школах России», – подчеркнула Дарья Владимировна.

Как отметил заместитель директора по воспитательной работе ЦО № 42 Юрий Ермолаев, за минувший год центр образования приобрел большой опыт и готов пополнять копилку добрых дел.

– В прошлом году мы стали победителями в трех номинация на I региональном форуме, который был посвящен реализации проекта «Киноуроки в школах России» в Тульской области. В этом учебном году мы совершенствуемся. Наш центр образования будет проводить различные социальные практики не только на уровне класса, но и всей школы и даже муниципалитета.

Напомним, в прошлом году Тула стала пилотным городом, где проводились киноуроки. Тогда в проекте участвовали 10 школ. В этом году к нему присоединились все центры образования муниципалитета, а также филиалы культурно-досуговой и библиотечной систем.