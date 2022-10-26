«Знаешь? Докажи!»: ТОЗ собрал работников тульских предприятий ОПК на интеллектуальную битву «Залп»

В тульском клубе «Фьюжн» прозвучал интеллектуальный «Залп»

19 октября в тульском клубе «Фьюжн» прозвучал интеллектуальный «Залп»: сотрудники шести тульских предприятий ОПК собрались, чтобы посоревноваться в знаниях, логике и даже чувстве юмора. Организаторами квиза — командного соревнования на логику, сообразительность и смекалку, — выступил совет молодежи Императорского Тульского оружейного завода, входящий в состав ТРО «Союз машиностроителей России».

Сотрудники других предприятий тульского ОПК восприняли идею с энтузиазмом. Шесть организаций выставили одиннадцать команд: «Паззл» и «Амальгама» от СПЛАВа, «Точно в цель» от КБП, «Тяжёлая артиллерия» и «Засадный полк» от Тулаточмаша, «Компания коллег» и «Легендарные муравьи» от Туламашзавода, «Обратная стреловидность» и «Томагавк» от «Стрелы» и, конечно, команды оружейного – «Шибко умные» и «Приёмка».

Алексей Денисов, заместитель начальника отдела по социальной работе оружейного завода и один из основных организаторов «Залпа». Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Алексей Денисов, заместитель начальника отдела по социальной работе оружейного завода и один из основных организаторов «Залпа», рассказал, как возникла идея этой игры:

- У нас проводится много массовых мероприятий — и в Туле в целом, и между предприятиями оборонного комплекса, но они в основном спортивные, а интеллектуальных игр не было. На нашем заводе квиз «Залп» проходил уже не один раз: мы стараемся и заинтересовывать коллег, и расширять таким способом их кругозор. А после интеллектуального турнира, успешно прошедшего в Тульском музее оружия, мы решили тоже «двинуться на город» и пригласить к соревнованию другие предприятия. До этого мы уже проводили мероприятия для предприятий, входящих в группу компаний ТОР – Туламашзавод, Тульский оружейный и Тулаточмаш. В этот раз решили расширить список, пригласив КБП, «Стрелу» и СПЛАВ.

Для сегодняшнего квиза мы выбрали патриотическую и оружейную тематику, которая очевидно близка всем участникам. Да, такая же тема была и у мероприятия, организованного Музеем оружия, но у них были взяты очень сложные вопросы, и игра шла в формате брейн-ринга, «на выбывание». Мы же выбрали скорее полуразвлекательный формат: есть сложные вопросы, есть несложные, есть вопросы на логику, а есть на юмор.

Я надеюсь, что «Залп» станет новой доброй традицией. Мы хотим привлекать и другие предприятия тульского ОПК – это не только возможность провести вечер интересно, пополнить свои знания, но и отличный способ сплотить людей: мы знакомимся друг с другом, что немаловажно, так как контакты остаются, упрощая в том числе и решение рабочих вопросов.

Мы планируем и дальше работать в этом направлении, расширять взаимодействие тульских оружейников и за пределами производственных процессов, у нас достаточно много мероприятий в работе.

Одиннадцать команд от шести предприятий соревновались в знаниях, логике и чувстве юмора.

Знаешь? Докажи!

Несмотря на то, что игра подобного масштаба проходит впервые, совет молодежи ТОЗа блестяще справился с организацией «Залпа»: это отметили все участники. А работа была проделана немалая: пришлось скоординировать большое количество участников с разных предприятий, подготовить все необходимое, и, конечно, подобрать и составить вопросы для семи туров игры.

Это не так просто, как кажется, ведь в каждом туре были свои «фишки»: участники опознавали знаменитых оружейников по разрозненным фактам из их биографии, называли фильмы о войне, опираясь на логическую связь между случайными, кажется, картинками, угадывали песни по коротким фрагментам, а известное российское оружие - по подсказкам-ассоциациям, и даже опознавали тульские локации по их спутниковым снимкам! Кроме того, для разгрузки ума (и для получения дополнительных баллов, конечно) были вопросы на логику и фоновую эрудицию: «Какой конь не ест овса?», «Против каких сооружений был Петр Первый при строительстве северной столицы, так как они мешали судоходству?» и множество других.

Командам, в зависимости от сложности раунда, предоставляется от 15 до 90 секунд, чтобы написать правильный ответ на специальных бланках: их собирали эксперты, которые не только подсчитывали баллы за правильные ответы, но и выбирали самые остроумные, пусть даже и неправильные, ответы, авторы которых получили поощрительные призы.

Впрочем, борьба за призовые места, при всей легкости и дружелюбности атмосферы, шла всерьез. В результате напряженной борьбы, победителями квиза, занявшими первое место с серьезным отрывом в пять баллов, стали сотрудники КБП, команда «Точно в цель». Для них это не первая победа: в брейн-ринге в Музее оружия они тоже стали первыми. Второе место взяла команда ТОЗа «Приёмка», уже имевшая опыт подобных соревнований в рамках предприятия, а третьими с небольшим отрывом к финалу пришли сотрудники Туламашзавода из команды «Компания коллег».

Впечатления участников

В перерывах между раундами мы пообщались с участниками из нескольких команд, которые поделились впечатлениями от игры.

Александр, команда «Шибко умные», ТОЗ. Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Александр, команда «Шибко умные», ТОЗ:

Для нас это уже четвертый «Залп» – у нас уже сплоченная команда, мы трижды участвовали в игре в рамках ТОЗа и будем участвовать еще: нам очень нравится формат, да и организовано всегда хорошо. Нравится соревноваться с коллегами в знаниях и умении соображать, отлично сплачивает коллектив. К играм мы как-то особенно не готовимся, больше на энтузиазме, но, конечно, хочется занять призовое место – на предыдущих играх нам это уже удавалось. Огромное спасибо нашему соцотделу, который проделал огромную работу по организации мероприятия, они молодцы!

Олеся, команда «Амальгама», СПЛАВ. Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Олеся, команда «Амальгама», СПЛАВ:

Нам сразу понравилась идея провести такую игру между несколькими предприятиями Тулы, наш завод даже выдвинул сразу две команды. Ребята-организаторы молодцы – и регламент на высоте, и вопросы интересные, иногда даже и не думаешь, что знал это, а отвечаешь на вопрос, и в памяти всплывает! Правда, для ответов на некоторые вопросы маловато времени дается, теряемся, но все равно интересно. Вообще, для нас подобные интеллектуальные игры не в новинку – у нас на предприятии ежегодно проходят дни науки, к нам даже приглашают известных людей, например, бывали у нас в разные годы Вассерман, Блинов и Друзь. В игре между предприятиями мы участвуем в первый раз, а вот спортивные не пропускаем: например, каждый год бегаем на День оружейника.

Константин, команда «Приемка», ТОЗ. Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Константин, команда «Приемка», ТОЗ:

Мы в рамках предприятия уже участвовали – и в межзаводском брейн-ринге, и трижды – в квизе «Залп». А потому охотно пошли играть сегодня – почему нет? Мы весело проводим время с коллегами после работы, в приятном месте.

Целенаправленно к таким играм мы почти не готовимся – это же квиз, там не угадаешь, что спросят. Ну, в этот раз нам назвали тему, «Тула Оружейная», так что все же вкратце пробежались по известным оружейникам, освежили в памяти. Так что про них мы все угадали. А вот в первом раунде захромали – очень уж мало времени давали, не успевали отвечать.

Никита, команда «Точно в цель», КБП. Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Никита, команда «Точно в цель», КБП:

Впечатления от игры очень положительные! Очень люблю такие корпоративные игры, они и объединяют, и корпоративный дух поднимают, ну и конечно узнаешь всегда что-то новое. К этой игре мы не готовились, я вообще не уверен, что кто-то готовился: это же квиз, тут все непредсказуемо. Впрочем, недавно мы уже победили в интеллектуальной игре на оружейную тематику, которая проходила в Музее оружия. Играли похожим составом, те сокомандники, кого не было на брейн-ринге в музее, участвовали в других квизах, не в рамках ОПК, так что мы опытные ребята! Ну и на нашем предприятии тоже подобные мероприятия проводятся в рамках профсоюза.

Нравится, что «Залп» дает еще одну возможность пообщаться с коллегами с других предприятий – мы с ними и так пересекаемся, но в основном по работе, а так, неформально, тоже стоит.

Все круто организовано, продумано до мелочей, вплоть до того, что нам поставили воду, выдали шоколадки и памятные значки – это приятно.