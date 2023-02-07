В Ефремове Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома: возбуждено уголовное дело
Фото: материалы пресс-служб
Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Напомним, на месте происшествия работают следователи Ефремовского межрайонного следственного отдела и криминалисты управления. Их координирует лично глава СУ СК Росии по региону Владимир Усов.
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