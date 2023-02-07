Жителям дома в Ефремове, в котором произошел взрыв, будет оказана помощь во временном размещении Фото: соцсети

На месте трагедии на улице Химиков в Ефремове Тульской области работают следователи, криминалисты, представители экстренных служб. Также туда выехал лично губернатор Алексей Дюмин.

В настоящее время ведется разбор завалов. По предварительной информации МЧС, есть погибшие — четверо - и пострадавшие - пятеро. Людям оказывается необходимая помощь. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.

Напомним, в городе Ефремове обрушилась часть подъезд пятиэтажного жилого дома. Разрушены перекрытия на нескольких этажах в квартирах. На данный момент спасено 5 человек, по предварительной информации под завалами остаются ещё двое. К сожалению, 4 человека погибли.