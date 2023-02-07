8 февраля в Туле обесточат часть Пролетарского округа, Скуратовских поселков и центр города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, без света останутся туляки, проживающие по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Кирова, 173, 194, 196, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б; ул. Максимовского, 8, 10, 19, 25; ул. Жаворонкова, 1, 1-а, 3, 4; пр-т Ленина, 68; ул. Пролетарская, 1-б; ул. Ак. Павлова, 1-д; пр-т Ленина, 111, 111-а, 111-б; п. Михалково: ул. Карбышева, 1-39 (нечётн.), 20-44 (чётн.); ул. Кольцевая, 1-а, 1-15 (нечётн.); ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.); ул. Белобородова, 1-17; ул. Белоусова, 54-60 (чётн.); пр-зд Школьный, 1-64, 64-а; ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23;

с 9:30 до 14:00 - ул. Комсомосльская, 51; ул. М. Горького, 12-а.