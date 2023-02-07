Тульский «Арсенал» благополучно пережил землетрясение в Турции

Тульский «Арсенал» благополучно пережил землетрясения в Турции Фото: материалы пресс-служб

По сообщениям ФК «Арсенал», у команды на сборах в Белеке все проходит в обычном режиме.

После победы в спарринге с боснийским клубом «Слога Добой» в тренировочном лагере оружейников прошла интеллектуальная игра «Красно-желтый квиз». Разделившись на пять команд, ребята устроили нешуточную битву за призы «лампы Алладина».

Сейчас игроки готовятся к контрольному матчу с Узбекистаном, который запланирован на 8 февраля. А вот ранее запланированная встреча с «КАМАЗом» отменена.