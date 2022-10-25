Услуги регионального Фонда социального страхования обсудили на прошедшем в Туле круглом столе Фото: Игорь КОПЫТОВ

Впрочем, разговор в рамках круглого стола на тему «Предоставление государственных услуг Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации» зал не только об этом.

В начале встречи управляющая Тульским региональным отделением ФСС Елена Агаева подвела предварительные итоги работы за подходящий к концу этот год, отметив, что в доходную часть бюджета уже поступило более 4,5 млрд рублей, что на 6,7% больше соответствующего показателя 2021 года. С января на выплату всех видов пособий напрвлено почти 5 млрд рублей, было осуществлено более 345 тысяч выплат.

Также в рамках круглого стола специалисты Тульского отделения ФСС обсудили практику внедрения мобильного приложения «Социальный навигатор – Ваш персональный помощник», обеспечение санаторно-курортным лечением граждан льготной категории, возможности оформления электронного сертификата ТСР.

Спикерами круглого стола выступили также генеральный директор ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, представитель Тульской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийской общество инвалидов» Новикова Алла Федоровна.

Запись круглого стола можно посмотреть по ссылке.