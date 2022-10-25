«ТНС энерго Тула» отмечено знаком «Тульский бренд»

Награду – диплом победителя и памятный знак заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору АО «ТНС энерго Тула» Андрею Шалиткину вручила глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Торжественная церемония награждения состоялась 20 октября 2022 года. В мероприятии приняли участие представители региональных органов исполнительной и законодательной власти, руководители крупных промышленных предприятий и организаций.

Награду – диплом победителя и памятный знак заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору АО «ТНС энерго Тула» Андрею Шалиткину вручила глава города Тулы Ольга Слюсарева.

«ТНС энерго Тула» - крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Тулы и Тульской области. Мы обслуживаем более 750 тысяч физических и почти 16 тысяч юридических лиц. Компания ведет активную работу по повышению качества взаимодействия с клиентами, активно внедряя современные цифровые технологии», - отметил Андрей Шалиткин.

Премия «Тульский бренд» учреждена издательским домом «Дом прессы». Она вручается ведущим компаниям региона ежегодно, тем, кто по итогам года достиг высоких результатов в труде, производственной, социальной, благотворительной деятельности.

В этом году победителями стали 60 компаний и предприятий в 12 номинациях: «Промышленные и производственные предприятия», «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Транспортные услуги и автомобили», «Строительство и реставрация», «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ», «Пищевая промышленность», «Сельскохозяйственные предприятия», «Медицина», «Связь, телекоммуникации и цифровые сервисы», «Услуги в области IT», «Охранные услуги», «Образование», «Общественные организации».