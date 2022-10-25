Тульский хлеб – настоящий «Тульский бренд»

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин вручил народную премию "Тульский бренд 2022" заместителю генерального директора по продажам и логистике ООО "ТХК" Елене Сотниковой.

Впрочем, это и неудивительно: постоянное расширение ассортимента, повышение его качества и модернизация производства – основные направления работы Тульского хлебокомбината. Тому подтверждение – множество наград на различных выставках, как региональных, так и всероссийских.

Генеральный директор ООО «Тульский хлебокомбинат» Алексей Драгунков.

– В этом году основной нашей задачей было удержаться на достигнутом ранее уровне. Внешние обстоятельства сместили все наши проекты на начало 2023 года, – рассказал генеральный директор ООО «Тульский хлебокомбинат» Алексей Драгунков. – Все наши крупные инвестиционные проекты, запущенные еще года назад, реализовываются с небольшим смещением по времени. На мой личный взгляд, это пойдет даже на пользу, потому что мы заменили заграничных партнеров на отечественных, и в результате теперь сотрудничаем с такими крупными предприятиями, как Шебекинский машиностроительный завод, Екатеринбургская компания, производящая оборудование для пищевой промышленности, компания «Контур» из Санкт-Петербурга. Более того, все проекты, которые мы собираемся реализовывать в 2024-25 годах, будем реализовывать исключительно с российскими партнерами.

– Такой переход оказался сложным?

– Вовсе нет. Сложившаяся в стране ситуация дала дополнительные возможности отечественным производителям оборудования. Они сейчас открыты к быстрому и конструктивному диалогу. Так что все прошло достаточно для нас безболезненно.

Так что уже в первом квартале 2023 года мы должны запустить в регионе две автоматические линии по производству батонов. Если говорить про сухарное производство, то также в начале года мы завершим наш инвестиционный проект на Алексинском хлебокомбинате, где заработает автоматическая линия, рассчитанная по мощности на 12 тонн в сутки. Линия также будет полностью автоматизирована на всех участках, нарезки, посыпки, выпекания, остывания и упаковки.

Число задействованных сотрудников во всех случаях будет минимальным, что, безусловно, будет способствовать еще большему повышению качества продукции.

Также мы сейчас выстраиваем новую схему экспедиции, переходя на отечественные цифровые продукты, сформировали программу по автоматизации отгрузки хлебобулочных изделий, которую также планируем запустить к марту.

– Вы – единственный в Тульской области производитель так называемого социального хлеба. Насколько обременительна для вас эта работа?

– Выпуск социального хлеба низкой ценовой категории для нас не нов - и Тульский хлебокомбинат, и Алексинский уже много лет в своей структуре продаж имеют социальную составляющую, доходящую до 30% от общего объема. Тут хотел бы особо подчеркнуть, что эти продукты вовсе не уступают дорогим хлебам по качеству. Они выпускаются на тех же самых линиях, с соблюдением всех требований - от санитарии до рецептуры. Просто Тульский хлебокомбинат как социально ответственное предприятие берет на себя все затраты по их производству.

Да, в последние три-четыре месяца есть тенденция увеличения доли социальных продуктов, но мы это прогнозировали, поэтому будем и впредь брать на себя обязательства по выпуску хлеба низкой ценовой категории.

– Как удалось избежать проблем с упаковкой, возникшей по весне?

– Для нас это был тревожный момент. Но сильная команда Тульского хлебокомбината позволила безболезненно его миновать буквально за неделю – были оперативно проведены переговоры с новыми поставщиками, заключены долгосрочные контракты, сведены к минимуму все риски. В конечном итоге покупатель не заметил никаких перебоев.

– Очередная победа на «Тульском бренде» какие вызывает эмоции?

– Как всегда хочется высказать искренние слова благодарности населению Тульской области, поблагодарить всех за отданные в наш адрес голоса. Мы со своей стороны заверяем, что будем поддерживать качество и цену выпускаемой продукции, а после реализации наших долгожданных крупных инвестиционных проектов радовать всех еще более широкой линейкой хлебов категории здорового питания.

Мы трудимся для людей и делаем нашу продукцию с душой, потому что хлеб - главный продукт на столе, и его качество - наша ответственность!