Алексинский завод ЖБИ: когда есть и стабильность, и перспектива

Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина вручила награду «Тульский бренд 2022» начальнику сектора подбора и управления персоналом Екатерине Тереховой.

Компания уже четвертый раз кряду выигрывает данную номинацию. И это по праву заслуженно: завод железобетонных изделий является не только одним из крупнейших предприятий Тульского региона, но и играет значимую роль в строительном сегменте страны.

- Мы гордимся, что туляки уже не первый год отдают свои голоса нашему предприятию: такое народное признание, каким является премия «Тульский бренд», стало для нас дополнительным импульсом для дальнейшего развития и более эффективной работы, - говорит после церемонии награждения директор АЗ ЖБИ Дмитрий Шин. - Многие стремятся попасть на работу именно на наш завод: если еще несколько лет назад здесь трудилось всего 450 человек, то сейчас – уже 1400. Сегодня мы являемся полноценной частью московской компании «ПИК-Индустрия» и загружены заказами на несколько лет вперед. И это неудивительно, поскольку «ПИК» – один из лидеров по объемам строительства жилья в России, и с каждым годом только наращивает свои объемы.

Директор АЗ ЖБИ Дмитрий Шин.

- Дмитрий Валентинович, в чем еще причина такого спроса на вакансии на вашем предприятии?

- Когда есть стабильные заказы – есть и достойная зарплата. На Алексинском заводе ЖБИ ее средний показатель сегодня составляет 52 тысячи рублей в месяц. Весьма достойный уровень, но работать здесь интересно не только из-за денег… Самое главное – это коллектив. Когда есть сплоченная команда, можно решать любые задачи, внедрять какие-то изменения, которые будут способствовать развитию предприятия, и все это очень интересно с точки зрения профессионального функционала работника. И команда завода отлично знает свое дело: здесь действительно очень продуктивно работать. Многое делается и для социальной поддержки рабочих. Есть различные виды доплат, особенно для тех, кто занят на вредном производстве. Организована доставка сотрудников служебными автобусами во всех направлениях по самому Алексину, а также с Петровки, Гурово, деревни Поповка, Ясногорска и даже Тулы. Поэтому работать здесь действительно интересно, потому что есть стабильность и перспективы.

- Дмитрий Валентинович, какие новации планируется внедрить на предприятии?

- У нас сейчас идет автоматизация отделочного конвейера, что в итоге позволит значительно сократит ручной труд, потери времени с точки зрения производственного процесса. Это такой достаточно большой проект, который реализуется у нас сейчас на заводе. Также сейчас мы работаем над тем, чтобы в принципе улучшить условия, в которых находятся сотрудники на заводе. Сейчас обсуждается ремонт столовой, которая у нас есть на территории предприятия, и будем рассматривать улучшение бытовых условий: раздевалки, места отдыха рабочих. Надо всегда стремиться быть привлекательным работодателем. При этом, для того чтобы улучшать условия для сотрудников, очень важно вовлекать их в эту работу. И то направление, в котором мы будем двигаться – это улучшение коммуникации, чтобы у каждого сотрудника была возможность донести свои идеи по улучшению условий труда до руководства. Благодаря этому сбору идей, мы определимся, что конкретно можем внедрить и сделать быстрее. Потому что сотрудники зачастую лучше всех знают, что нужно внедрить и как это сделать наиболее эффективно. Вообще в ближайшее время (в горизонте год - два) наша основная задача - организовать производство максимально гибким, под различные продукты. Сейчас все стремительно меняется, и почивать на одном - двух видах изделий нельзя: зачастую надо быстро перестроиться под новый продукт, под нового клиента. Это один из главных вызовов, стоящих перед менеджментом завода.

Но я уверен, что нам по плечу любые задачи!

…И с этим трудно не согласиться. Предприятие, берущее свое начало в мае 1945-го с каменного карьера, в наши дни продолжает свою историю уже в роли флагмана строительной индустрии региона.