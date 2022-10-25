Тульский бренд стоматологического здоровья

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Юлия Гончарова вручила награду «Тульский бренд 2022» заместителю главного врача ГУЗ «ТОСП» Светлане Есиковой.

Планка поднята высоко, а значит и ответственность перед пациентами соответствующая. Как удается держать высокий уровень оказания стоматологических услуг рассказал главный врач поликлиники Алексей Алоисович Эрк.

Главный врач поликлиники Алексей Алоисович Эрк.

– Мы ведем большую работу в плане профилактики охраны здоровья. Большое внимание в нашей поликлинике уделяется стоматологической помощи детям.

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» является самым крупным стоматологическим учреждением в Тульской области по количеству филиалов. Сегодня это сеть уже из 16 поликлиник по всему Тульскому региону. За последний год добавились два подразделения, которые входили в структуру Детской стоматологической поликлиники и 35 школьных стоматологических кабинетов в г. Тула. Таким образом, сейчас в составе учреждения функционируют 52 школьных стоматологических кабинета. В них детям оказываются все виды стоматологической помощи в рамках полиса ОМС. Параллельно мы планомерно выполняем программу по обновлению площадей и оборудования в наших филиалах. Заботу о здоровье населения областных городов мы стараемся осуществить в полном объеме.

В ногу со временем…

Также регулярно пополняем арсенал поликлиники современным инновационным оборудованием. Мы оказываем полный спектр услуг по протезированию, имплантологии, проводим операции остеопластики и синус-лифтинг и т. д. Для сложных операций на костной ткани, по удалению ретинированных зубов, у нас сейчас применяется пьезохирургический аппарат – это высокотехнологическая помощь означает проведение хирургических операций при помощи ультразвукового ножа. В комплексном лечении пародонтальных заболеваний мы применяем лазер – инновационный аппарат, который позволяет максимально минимизировать осложнения после лечения и нормализовать пациентам качество жизни. Для пациентов, желающих иметь белоснежные зубы, проводится лазерное отбеливание и отбеливание системой ZOOM 4.

Важным аспектом остается использование передвижных стоматологических комплексов: статистика показывает эффективность и необходимость такой работы. Они оборудованы всем необходимым, что позволяет проводить лечение, рентгенологическое обследование, удаление зубов, аутофлуоресцентную стоматоскопию. С помощью таких комплексов мы оказываем стоматологическую помощь в отдаленных районах региона. Мы активные участники различных фестивалей, которые пропагандируют здоровый образ жизни у населения. Приглашаем жителей региона к нам на Дни открытых дверей, которые проводим регулярно по всем структурным подразделениям. Полная информация доступна на нашем сайте и в социальных сетях. В рамках таких мероприятий можно без предварительной записи пройти стоматологическое обследование, в том числе на онкопатологию полости рта. Мы специально организовываем его по субботам, чтобы было удобно работающим людям. Главная задача для пациента – прийти на обследование.

– Премия «Тульский бренд» – это подтверждение признания работы всей нашей команды, которая стремится к одной цели – сохранение стоматологического здоровья населения. Мы должны дать пациентам все лучшее, что есть на рынке стоматологических услуг на сегодня.