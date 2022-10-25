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Общество25 октября 2022 8:01

Тульский бренд стоматологического здоровья

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» уже восьмой год подряд становится лучшим медицинским учреждением по мнению жителей Тульского региона
Источник:kp.ru
Заместитель министра здравоохранения Тульской области Юлия Гончарова вручила награду «Тульский бренд 2022» заместителю главного врача ГУЗ «ТОСП» Светлане Есиковой.

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Юлия Гончарова вручила награду «Тульский бренд 2022» заместителю главного врача ГУЗ «ТОСП» Светлане Есиковой.

Планка поднята высоко, а значит и ответственность перед пациентами соответствующая. Как удается держать высокий уровень оказания стоматологических услуг рассказал главный врач поликлиники Алексей Алоисович Эрк.

Главный врач поликлиники Алексей Алоисович Эрк.

Главный врач поликлиники Алексей Алоисович Эрк.

– Мы ведем большую работу в плане профилактики охраны здоровья. Большое внимание в нашей поликлинике уделяется стоматологической помощи детям.

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» является самым крупным стоматологическим учреждением в Тульской области по количеству филиалов. Сегодня это сеть уже из 16 поликлиник по всему Тульскому региону. За последний год добавились два подразделения, которые входили в структуру Детской стоматологической поликлиники и 35 школьных стоматологических кабинетов в г. Тула. Таким образом, сейчас в составе учреждения функционируют 52 школьных стоматологических кабинета. В них детям оказываются все виды стоматологической помощи в рамках полиса ОМС. Параллельно мы планомерно выполняем программу по обновлению площадей и оборудования в наших филиалах. Заботу о здоровье населения областных городов мы стараемся осуществить в полном объеме.

В ногу со временем…

Также регулярно пополняем арсенал поликлиники современным инновационным оборудованием. Мы оказываем полный спектр услуг по протезированию, имплантологии, проводим операции остеопластики и синус-лифтинг и т. д. Для сложных операций на костной ткани, по удалению ретинированных зубов, у нас сейчас применяется пьезохирургический аппарат – это высокотехнологическая помощь означает проведение хирургических операций при помощи ультразвукового ножа. В комплексном лечении пародонтальных заболеваний мы применяем лазер – инновационный аппарат, который позволяет максимально минимизировать осложнения после лечения и нормализовать пациентам качество жизни. Для пациентов, желающих иметь белоснежные зубы, проводится лазерное отбеливание и отбеливание системой ZOOM 4.

Важным аспектом остается использование передвижных стоматологических комплексов: статистика показывает эффективность и необходимость такой работы. Они оборудованы всем необходимым, что позволяет проводить лечение, рентгенологическое обследование, удаление зубов, аутофлуоресцентную стоматоскопию. С помощью таких комплексов мы оказываем стоматологическую помощь в отдаленных районах региона. Мы активные участники различных фестивалей, которые пропагандируют здоровый образ жизни у населения. Приглашаем жителей региона к нам на Дни открытых дверей, которые проводим регулярно по всем структурным подразделениям. Полная информация доступна на нашем сайте и в социальных сетях. В рамках таких мероприятий можно без предварительной записи пройти стоматологическое обследование, в том числе на онкопатологию полости рта. Мы специально организовываем его по субботам, чтобы было удобно работающим людям. Главная задача для пациента – прийти на обследование.

– Премия «Тульский бренд» – это подтверждение признания работы всей нашей команды, которая стремится к одной цели – сохранение стоматологического здоровья населения. Мы должны дать пациентам все лучшее, что есть на рынке стоматологических услуг на сегодня.

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