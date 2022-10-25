В Туле на проспекте Ленина появилась Аллея Героев Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 24 октября, в центре Тулы, рядом с расположением 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии по инициативе ее командования открылась Аллея Героев. Здесь установили стелы с информацией о тульских бойцах, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции и за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность награждены орденами и медалями.

В церемонии открытия Аллеи Героев приняли участие представители администрации Тулы, врио командира 106-й гвардейской дивизии, участник Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Тульской области Николай Кульпов и родственники военнослужащих.

Церемония открытия Аллеи Героев прошла в значимый для Тулы день – 81 год назад началась тульская оборонительная операция, которая являлась частью битвы под Москвой и сыграла важную роль в стабилизации линии фронта на южных подступах к столице. В октябре 1941 года туляки приняли резолюцию, в которой говорилось: «Все как один, с оружием в руках будем драться до последней капли крови за нашу Родину, за наш любимый город и никогда не отдадим Тулу врагу! Все на защиту Тулы! Победа будет за нами!».

. Фото: материалы пресс-служб

. Фото: материалы пресс-служб