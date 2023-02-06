7 февраля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 13:00 - ул. Рязанская, 30 к.2, 32 к.1, 32 к.2, 34 к.1, 34 к.2, 34 к.3, 34 к.4, 36-а, 34, 34-а, 32 к.4; ул. Ак. Павлова, 93-а;
с 9:00 до 16:00 - ул. Кирова, 194, 196, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б; ул. Литейная, 30; ул. Луначарского, 59, 61, 63; ул. Болотникова, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 16, 18, 20; ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38, 1-а, 4-а-г-д, 6-а; ул. Р. Люксенбург, 5, 7, 8-б, 9; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; пер. Водный, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-б; пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4; ул. Дзержинского, 20-36 (чётн.), 29, 35; ул. Войкова, 39; КНС-2, КНС-10; ул. Волнянского, 1, 2, 3; ул. Ф. Энгельса, 151-а; пр-т Ленина, 80, 80-а; п. Октябрьский, 101-125, 174-192, 101-а, 60, 138-б, 154-а, 154-б, 190-а, 173-а, 179-б, 176-а, 178-а, 179-а; п. Старо-Овсянниково, 2-а, 3-б, 2-52 (чётн.), 3-7 (нечётн.); ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а; ул. М. Расковой, 8, 8-а; ул. Белинского, 1, 2, 4; ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36; ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.); ул. Кутузова, 57, 59; п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 29-49 (нечётн.), 19; ул. Макаренко, 1-23 (нечётн.), 16-24 (чётн.);
с 9:30 до 13:00 - ул. Октябрьская, 56-68 (чётн.), 58-а, 64-а, 64-б.