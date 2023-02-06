Николай Воробьев: «Единая Россия» помогает решать проблемы жителей региона

На площадках региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» прошла неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки.

С 30 января по 3 февраля на площадках региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» прошла неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки. Это проблемы, которые решаются в рамках направлений народной прогаммы партии и ее социальных проектов. За неделю за помощью и поддержкой обратились более 90 человек: люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, родители с детьми, семьи военнослужащих и мобилизованных, вынужденные переселенцы из новых территорий.

По традиции в приемах принимали участие отраслевые эксперты, представители органов исполнительной власти и различных ведомств: Социального фонда РФ, Фонда обязательного медицинского страхования, Ассоциации юристов России, Уполномоченные по правам ребенка и по правам человека. В основном, обращения жителей касались пенсионного обеспечения, защиты трудовых прав, оказания адресной помощи инвалидам, семьям с детьми.

«Задача каждого из нас – помочь в решении самых разнообразных вопросов и проблем, волнующих земляков, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Благодаря тематическим неделям приемов удается максимально оперативно, точечно отреагировать на обращения людей, особенно нуждающихся в заботе. Кому-то необходимо содействие органов власти, кому-то – квалифицированный юридический совет, внимательное отношение или простое человеческое участие. Очень важно, что по социальной тематике к приемам привлекаются профильные специалисты, это ускоряет решение проблем. Стараемся помочь каждому в его жизненной ситуации, в решении конкретного вопроса».

В рамках недели приемов депутат Госдумы Андрей Парфенов подарил ноутбук спортсмену с ОВЗ Дмитрию Зуеву. Депутат Госдумы Виктор Дзюба оказал содействие жителям Зареченского округа Тулы в организации экскурсионных поездок в музей-усадьбу Мосоловых. Депутат Тульской областной Думы Дмитрий Коженкин помог танцевальному коллективу «Арабеск» из Щекинского района – ему выделят более 70 тысяч рублей на участие в выездном творческом конкурсе. По просьбе родственников мобилизованного представители «Молодой Гвардии Единой России» организовали торжественную встречу из роддома его жены. Активисты МГЕР тепло и ярко поздравили женщину с рождением сына в стенах областного перинатального центра имени В.С. Гумилевской.