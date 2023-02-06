Хоккеист тульского «АКМ» сделал предложение своей девушке прямо во время матча Фото: материалы пресс-служб

Нападающий «АКМ» Глеб Петров на матче, в присутствии зрителей и команды, сделал предложение руки и сердца своей девушке Анастасии. Он попросил ее выйти за него замуж, и возлюбленная ответила согласием.

В этот момент в зале выключили свет, зрители зажгли фонарики на телефонах, вся команда вышла на лед поддержать своего товарища.

21-летний Петров, уроженец Череповца, играет в «АКМ» под № 25 на позиции нападающего с нынешнего сезона. Ранее он год провел в составе ХК «Академия Михайлова» в юниорской лиге. В сезоне 2020/21 играл в ХК «Чайка», а с 2018-го в ХК «Алмаз».