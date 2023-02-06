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Общество6 февраля 2023 8:51

Хоккеист тульского «АКМ» сделал предложение своей девушке прямо во время матча

Зрители, пришедшие на игру, тоже ставшие участниками церемонии
Игорь КОПЫТОВ
Хоккеист тульского «АКМ» сделал предложение своей девушке прямо во время матча

Хоккеист тульского «АКМ» сделал предложение своей девушке прямо во время матча

Фото: материалы пресс-служб

Нападающий «АКМ» Глеб Петров на матче, в присутствии зрителей и команды, сделал предложение руки и сердца своей девушке Анастасии. Он попросил ее выйти за него замуж, и возлюбленная ответила согласием.

В этот момент в зале выключили свет, зрители зажгли фонарики на телефонах, вся команда вышла на лед поддержать своего товарища.

21-летний Петров, уроженец Череповца, играет в «АКМ» под № 25 на позиции нападающего с нынешнего сезона. Ранее он год провел в составе ХК «Академия Михайлова» в юниорской лиге. В сезоне 2020/21 играл в ХК «Чайка», а с 2018-го в ХК «Алмаз».

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