Коронавирус в Тульской области: 60 новых случаев заболевания за последние сутки на 6 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 6 февраля, 2 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 732 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 2 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 953 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.