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Спорт6 февраля 2023 7:57

Ряды тульского «Арсенала» может пополнить защитник Эльмир Набиуллин

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Игорь КОПЫТОВ
Ряды тульского «Арсенала» может пополнить защитник Эльмир Набиуллин

Ряды тульского «Арсенала» может пополнить защитник Эльмир Набиуллин

Фото: материалы пресс-служб

В этом сезоне Набиуллин выступает за «Пари НН», где сыграл 9 матчей в рамках РПЛ. Его контракт с «Пари НН» рассчитан до июня 2024 года. Вместе с тем, 27-летнего защитника предложили сразу «Торпедо», тульскому «Арсеналу» и «Рубину».

За плечами футболиста «Рубин», «Зенит», «Сочи» и «Химки», Также Эльмир Набиуллин сыграл один матч за сборную России в рамках товарищеской встречи против сборной Казахстана в 2015 году.

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