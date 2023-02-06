Ряды тульского «Арсенала» может пополнить защитник Эльмир Набиуллин Фото: материалы пресс-служб

В этом сезоне Набиуллин выступает за «Пари НН», где сыграл 9 матчей в рамках РПЛ. Его контракт с «Пари НН» рассчитан до июня 2024 года. Вместе с тем, 27-летнего защитника предложили сразу «Торпедо», тульскому «Арсеналу» и «Рубину».

За плечами футболиста «Рубин», «Зенит», «Сочи» и «Химки», Также Эльмир Набиуллин сыграл один матч за сборную России в рамках товарищеской встречи против сборной Казахстана в 2015 году.