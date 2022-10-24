ГК «КорсГрупп» - в десятке ведущих автохолдингов страны

Заместитель генерального директора по финансам ГК "КорсГрупп" Денис Жуков получил награду из рук мэра Тулы Ольги Слюсаревой.

О планомерном укрупнении компании, а также о предварительных итогах работы в непростом 2022 году мы побеседовали с генеральным директором ГК «КорсГрупп» Олегом Мастрюковым.

Олег Борисович Мастрюков, генеральный директор Группы Компаний «КорсГрупп».

- Олег Борисович, поздравляем вас с достижением цели, к которой вы уверенно двигались в течение последних лет! Вы в десятке ведущих автосалонов в масштабе России…

- Спасибо, эта победа для нас знаковая. Мы шли к ней не один год, планомерно развивая свою дилерскую сеть в ЦФО. 9-ая позиция в общероссийском рейтинге по итогам первого полугодия 2022 года* – результат реализации долговременной стратегии развития компании. Ежегодно мы увеличивали как количество автосалонов, так и автомобильных брендов в нашем портфеле. В конце прошлого года список городов присутствия «КорсГрупп» пополнил Орел, где были приобретены три действующих дилерских центра: Kia, Geely и Chery. Также в конце прошлого года мы усилили позиции в Ярославле, там мы приобрели дилерский центр KIA.

2022 год начали с покупки действующего дилерского центра «Кардинал» – официального дилера Mercedes-Benz в Туле. В феврале ГК «КорсГрупп» присоединила 13 дилерских центров в Курске.

Приобретены 11 отдельных дилерских центров, расположенных по ул. Энгельса – общая площадь зданий более 41 000 кв. м и 2 центра по ул. 50 лет Октября, площадью более 6 000 кв. м. Это масштабное приобретение, безусловно, отразилось на наших результатах в общероссийском рейтинге.

Летом мы открыли ДЦ Exeed в Калуге, в сентябре представили этот бренд в Курске. В это же время, вместо ушедшего с рынка бренда, открыли дилерский центр Exeed в Коломне. Также в этом городе в ближайшее время готовится к запуску автоцентр Geely

Сегодня в нашем портфеле в равной степени присутствуют как европейские и корейские, так и китайские бренды. Конечно, есть и российские - Lada, Uaz, Газ.

Таким образом, сегодня на счету автомобильного холдинга 51 автосалон в восьми городах страны. Помимо Тулы и Новомосковска, это Тверь, Орел, Курск, Ярославль, Коломна и Калуга.

На самом деле, от главной цели компании: войти в топ-10 крупнейших автомобильных холдингов страны по объемам продаваемых автомобилей нас в прошлом году отделяло не так уж и много. По итогам 2021 года «КорсГрупп» занимала 11 позицию в рейтинге*. В связи с этим у нас была 100%-ая мотивация для эффективной работы.

– На прошлой неделе «КорсГрупп» в очередной раз получил знак клиентского признания - «Тульский бренд»…

- Да, 20 октября в Туле прошло одно из главных событий для тульского бизнес-сообщества, вручение ежегодной региональной премии «Тульский бренд». Пятый год подряд автомобильный холдинг «КорсГрупп» становится победителем в номинации «Автомобили».

Премия «Тульский бренд» - это высокая оценка нашей работы со стороны клиентов, достижение всей нашей команды! Мнение жителей региона для нас особенно ценно. За 32 года работы наша компания наработала колоссальный опыт, научилась преодолевать любые трудности.

Сегодня в наших салонах большой выбор автомобилей в наличие. Никаких проблем с нехваткой запчастей или прохождением плановых ТО нет.

К каждому клиенту мы подходим индивидуально, предлагаем оптимальное решение. Все эти факторы сыграли важную роль в присуждении нам звания «Тульский бренд».

- Олег Борисович, большое спасибо за беседу! Успехов и новых достижений!

kors-group.com

*По данным "АвтоБизнесРевю", https://abreview.ru/