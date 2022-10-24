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Общество24 октября 2022 11:19

ПХ «Лазаревское» - девятикратный «Тульский бренд»

20 октября прошла девятая церемония вручения ежегодной премии «Тульский бренд». И все эти девять лет знак народного признания получает ООО ПХ «Лазаревское»
Источник:kp.ru
Награду из рук министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина получила коммерческий директор ООО ПХ "Лазаревское" Елена Лизунова.

Награду из рук министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина получила коммерческий директор ООО ПХ "Лазаревское" Елена Лизунова.

Племенное хозяйство “Лазаревское” с более чем 40-летней историей сельскохозяйственного производства из года в год становится лауреатом премии “Тульский бренд”, победителей которой выбирают прямым голосованием сами туляки.

- Это голосование - один из самых значимых для нас итогов работы, - говорит коммерческий директор ПХ “Лазаревское” Елена Лизунова. - Никаких бизнес-показателей не достичь без спроса наших покупателей. Мы делаем бескомпромиссный честный продукт и в очередной раз убедились, насколько это важно для людей.

Фирменная торговая сеть предприятия - “Лазаревская лавка” - завершает ребрендинг собственных магазинов, и в Туле они уже стали визитной карточкой продуктов премиального качества. Мясо, молоко, продукция из них, полуфабрикаты и кулинария долгие годы производятся с жесточайшим соблюдением ГОСТов и рецептуры, без добавок, “увкуснителей” и прочих хитростей. В торговой сети уже более 30 “лавок” и открываются новые. В конце лета и осенью открылись еще четыре магазина, а до Нового года ожидается открытие двух “лавок” в Алексине и одной в Дубне. Репутация в глазах потребителя зависит не только от качества. Важен полный спектр эмоций и весь покупательский опыт, поэтому уровень товара должен чувствоваться прямо со входа в магазин, буквально с порога, полагают в “Лазаревском”.

Вместе с торговой сетью расширяется ассортимент продукции. Этой осенью на прилавках появились новые натуральные йогурты без добавок и консервантов, зато с настоящими ягодами, вареники с капустой и мясом - гордость лазаревской кулинарии, больше таких нигде не купить. Начали делать запеканку, настоящую, “как раньше” - готовый продукт из натурального творога с изюмом и ничего лишнего. Ни в одном другом магазине не встретить, кстати, творога из топленого молока - это еще один лазаревский эксклюзив, как и творожная масса “крем-брюле”.

Фирменная торговая сеть предприятия - “Лазаревская лавка” - завершает ребрендинг собственных магазинов.

Фирменная торговая сеть предприятия - “Лазаревская лавка” - завершает ребрендинг собственных магазинов.

Производство на предприятии переходит на двухсменный режим работы, постоянно обновляются вакансии: нужны трактористы, слесари, плотники, сварщики, операторы по уходу за животными. Ждут начальника строительного цеха, менеджера по снабжению и бухгалтера. “Лазаревское” в числе лидеров по уровню зарплат в сельскохозяйственной отрасли региона, но постоянное развитие племенного хозяйства заставляет работать рекрутинговую службу каждый день.

Одно из самых больших событий этого года: запущен и работает на сайте store.lazarevo.ru сервис он-лайн заказов лазаревской продукции. Одновременно с расширением по Тульской области классических магазинов, “Лазаревское” вышло в сеть Интернет и развивается там. Весь ассортимент производства можно заказать домой или в одну из лавок, где получить заказ без очереди и по той же цене.

- Лазаревская колбаса, - считает Елена Лизунова, - должна стать таким же узнаваемым тульским брендом, как пряник или самовар. Мы видим, что туляки голосуют за это, а значит, мы все делаем правильно.

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