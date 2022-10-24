ПХ «Лазаревское» - девятикратный «Тульский бренд»

Награду из рук министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина получила коммерческий директор ООО ПХ "Лазаревское" Елена Лизунова.

Племенное хозяйство “Лазаревское” с более чем 40-летней историей сельскохозяйственного производства из года в год становится лауреатом премии “Тульский бренд”, победителей которой выбирают прямым голосованием сами туляки.

- Это голосование - один из самых значимых для нас итогов работы, - говорит коммерческий директор ПХ “Лазаревское” Елена Лизунова. - Никаких бизнес-показателей не достичь без спроса наших покупателей. Мы делаем бескомпромиссный честный продукт и в очередной раз убедились, насколько это важно для людей.

Фирменная торговая сеть предприятия - “Лазаревская лавка” - завершает ребрендинг собственных магазинов, и в Туле они уже стали визитной карточкой продуктов премиального качества. Мясо, молоко, продукция из них, полуфабрикаты и кулинария долгие годы производятся с жесточайшим соблюдением ГОСТов и рецептуры, без добавок, “увкуснителей” и прочих хитростей. В торговой сети уже более 30 “лавок” и открываются новые. В конце лета и осенью открылись еще четыре магазина, а до Нового года ожидается открытие двух “лавок” в Алексине и одной в Дубне. Репутация в глазах потребителя зависит не только от качества. Важен полный спектр эмоций и весь покупательский опыт, поэтому уровень товара должен чувствоваться прямо со входа в магазин, буквально с порога, полагают в “Лазаревском”.

Вместе с торговой сетью расширяется ассортимент продукции. Этой осенью на прилавках появились новые натуральные йогурты без добавок и консервантов, зато с настоящими ягодами, вареники с капустой и мясом - гордость лазаревской кулинарии, больше таких нигде не купить. Начали делать запеканку, настоящую, “как раньше” - готовый продукт из натурального творога с изюмом и ничего лишнего. Ни в одном другом магазине не встретить, кстати, творога из топленого молока - это еще один лазаревский эксклюзив, как и творожная масса “крем-брюле”.

Фирменная торговая сеть предприятия - “Лазаревская лавка” - завершает ребрендинг собственных магазинов.

Производство на предприятии переходит на двухсменный режим работы, постоянно обновляются вакансии: нужны трактористы, слесари, плотники, сварщики, операторы по уходу за животными. Ждут начальника строительного цеха, менеджера по снабжению и бухгалтера. “Лазаревское” в числе лидеров по уровню зарплат в сельскохозяйственной отрасли региона, но постоянное развитие племенного хозяйства заставляет работать рекрутинговую службу каждый день.

Одно из самых больших событий этого года: запущен и работает на сайте store.lazarevo.ru сервис он-лайн заказов лазаревской продукции. Одновременно с расширением по Тульской области классических магазинов, “Лазаревское” вышло в сеть Интернет и развивается там. Весь ассортимент производства можно заказать домой или в одну из лавок, где получить заказ без очереди и по той же цене.

- Лазаревская колбаса, - считает Елена Лизунова, - должна стать таким же узнаваемым тульским брендом, как пряник или самовар. Мы видим, что туляки голосуют за это, а значит, мы все делаем правильно.