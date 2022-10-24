Интеллектуальные системы Ростсельмаш в помощь агробизнесу

Такие системы помогают собрать максимум урожая при экономии основных ресурсов. Несмотря на то, что этот процесс - привычен для сельхозпроизводителей, это всегда сложная задача со множеством переменных. В их число входят агросроки, в рамках которых необходимо проделать огромный объем работы, несмотря на погодные условия, время суток и другие внешние факторы.

Интеллектуальные системы позволяют оптимизировать работу, снизить материальные и временные затраты, организовать сбор, обработку и анализ данных о ходе выполнения технологических процессов.

Умная платформа

Разработки компании базируются на платформе агроменеджмента РСМ Агротроник, которая объединяет в себе множество полезных электронных сервисов: от мониторинга и контроля параметров техники, систем идентификации до картирования урожайности.

К числу воплощений в жизнь “цифровой мысли” стоит отнести системы автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0. Их основной принцип работы заключается в автоматическом управлении траекторией движения комбайна в процессе уборки, включая такие операции, как автоматический разворот с поднятием или опусканием жатки в начале и в конце гона, автоматическое управление скоростью и контроль всех этих процессов через карты-задания дистанционно, остановки перед препятствием (для Пилота 2.0).

Оба Пилота позволяют управлять траекторией движения агромашины и вести ее параллельно предыдущему гону. Повышение точности прохода - до 2,5 сантиметров - происходит за счет базовой RТК-станции. Решение работает даже в рассредоточенных полях холмистой местности. Одна базовая станция может передавать поправки на целую группу комбайнов. Радиус покрытия базовой станции - пять-семь километров. Система состоит из бортового дисплея-компьютера, навигационного контроллера, антенны ГНСС, которая устанавливается на крыше кабины.

С помощью этой системы снижается количество пропусков и перекрытий, экономится ГСМ, а работа в условиях плохой видимости и в темное время суток становятся эффективнее.

РСМ Агротроник Пилот 2.0 — логичное продолжение первой системы с уникальным принципом функционирования. Это первая в мире гибридная система автоуправления, которая работает на основе технологии RTK и ГНСС, а также машинного зрения. Совмещение этих технологий делает работу на агромашинах не только точной, но и безопасной: RTK-поправки дают точность вождения в 2,5 сантиметров, а машинное зрение способно вовремя распознать препятствие и остановить комбайн, если возникнет необходимость. Система дает возможность сконцентрироваться на качестве уборки и повышает производительность даже в темное время суток.

Функции разворота и управления адаптером при использовании обеих систем происходят в автоматическом режиме. За счет выбора наиболее оптимальной траектории движения и скорости сокращается количество пропусков и перекрытий, а это прямая экономия времени выполнения операции в поле.

Интеллектуальные системы Ростсельмаш в помощь агробизнесу

Экономический эффект

Практика показала: использование интеллектуальных систем Ростсельмаш позволяет повышать производительность за счет сокращения агросроков и потерь зерна. Например, на поле с урожайностью 65 ц/га высокоавтоматизированный комбайн с 9-метровой жаткой может дать сменную выработку до 30% выше, чем агромашина без электронных систем: 43,5 га против 33,4. Если говорить о работе за весь сезон, то обмолот 500 га такой комбайн завершит на 3,5 дня (или на 23%) быстрее. Также за смену за счет сокращения потерь от самоосыпания собирается на 3% больше зерна, что в пересчете на тонны составляет 89 за сезон. Дополнительный плюс - показатель по экономии топлива.

Арсенал возможностей

Помимо автопилотирования у РСМ целый ряд интересных решений. В арсенале Ростсельмаш есть системы идентификации механизатора (РСМ Фейс АйДи) или навесного оборудования — жатки, подборщика, а также прицепа (РСМ Умная метка). РСМ Ночное видение, которая позволяет на расстоянии до 1,5 километров видеть человека или предметы в темноте. В помощь агрономам РСМ Карта урожайности. На основе датчиков, установленных на комбайн, она помогает составить карту влажности в любой точке поля. Система оперативно передает данные об убранных площадях, ведет историю полей и планирует севооборот.

Специалисты технического центра "Агрит" - официального дилера Ростсельмаш в Тульской области – дадут подробные консультации всем заинтересованным аграриям, нацеленным на повышение успешности своего хозяйства.