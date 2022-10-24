КЛИНИКА ЭКСПЕРТ – Тульский бренд 2022

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Юлия Гончарова вручила награду «Тульский бренд 2022» исполнительному директору «Клиника Эксперт» Тула Илиане Мариной.

Высокое народное признание «Тульский бренд 2022» - явное тому подтверждение. Как удается держать высокий уровень оказания медицинских услуг, рассказала исполнительный директор «Клиники Эксперт Тула» Илиана Марина:

- В этом году «Клиника Эксперт» Тула отметила тройной юбилей. Группе компаний «Эксперт» 15 лет со дня основания, 15 лет нам как медицинскому центру и 5 лет нашей поликлинике в Туле.

Наши пациенты точно знают, что получат сервис и лечение высшего уровня в клинике, и это реальность!

Такого результата мы добились кропотливой совестной работой многих подразделений и служб: Служба Заботы, Колл-Центр, и конечно же, наша любимая Медицина. В центре внимания у нас – Пациент! Исходя из потребностей и запросов выстраиваем маршрутизацию, расписание, длительности приемов, подключаем новые сервисы и дополнительные услуги! Безусловно, эта работа не видна, но ее результат очевиден!

Люди, влюбленные в свое дело

Все наши сотрудники постоянно учатся и проходят тренинги. Мы делаем упор не только на повышение их квалификации, обучение современным методикам, но и навыкам коммуникации. Инвестиции в людей, для меня, не менее важны инвестиций в оборудование и помещения.

У нас как у федеральной группы компаний есть уникальная возможность учиться друг у друга быстрее, чем конкуренты учатся у рынка! По нашей сети выделены Центры Компетенций, где ведущие специалисты делятся своими знаниями и курируют молодых специалистов. Работают Школы Наставников.

Особое внимание мы уделяем подбору кадров. Я считаю, что современная клиника держится на влюбленных в свое дело специалистах, которые ради него готовы учиться, не останавливаясь! Но при этом, недостаточно быть просто хорошим специалистом. Кандидат должен обладать эмпатией, открытостью и искренностью, человечностью.

Наши сотрудники учатся постоянно, повышают квалификацию, посещают конференции и семинары. Также мы

командой Клиники принимаем участие в Забегах, Гонке Героев, Благотворительности и социальных проектах, отмечаем корпоративы!

Удачное и быстрое внедрение современных технологий.

Да, мы постоянно совершенствуемся, при масштабности компании стараемся быть достаточно гибкими и своевременно реагировать на современные потребности пациента. Например, мы активно развиваем телемедицинские консультации. Пациент может получить консультацию, не выходя из дома, с помощью нашего сервиса Telemedex. Также мы ввели оплату по QR-коду. Это удобно, если нужно оплатить услуги за родственника или заказать выезд на дом.

Здоровое будущее

Планы —сделать бизнес ещё более масштабным, эффективным, цифровизованным. Ставим новые задачи по расширению. Тулу ждёт открытие второго корпуса, в нем будут дополнительные МРТ и КТ диагностика, а также хирургия и стационар. Также у нас есть глобальная идея по внедрению превентивной медицины. Она должна трансформировать работу в сторону того, чтобы избегать болезней, а не только бороться с ними. Это будут новые схемы лечения и диагностики, школы пациентов и коллаборации с партнерами, где мы на себя возьмем медицинскую часть.

За 5 лет работы в Туле «Клиника Эксперт» завоевала доверие жителей. Это отмечено ежегодными народными проектами региона «Тульский бренд» и «Клиника года». Здоровье – главная ценность жизни, и этому постулату ежедневно следует весь профессиональный состав медицинского центра. Мы стараемся дать пациентам все лучшее, что есть на рынке медицинских услуг на сегодня и даже больше.