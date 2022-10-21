Как оформить электронный сертификат технических средств реабилитации в Тульской области?

Тульское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Мероприятие пройдет 25 октября 2022 года с 15.00 до 17.00 в Туле в индустриальном кластере «Октава».

В рамках круглого стола специалисты Тульского отделения ФСС, обсудят следующие вопросы:

- О деятельности Государственного учреждения Тульского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в 2022 году.

- Мобильное приложение Социальный навигатор – Ваш персональный помощник.

- Обеспечение санаторно-курортным лечением граждан льготной категории.

- Электронный сертификат ТСР.

Спикеры круглого стола:

- Управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Владимировна Агаева,

- Уполномоченный по правам человека в тульской области Ларина Татьяна Владимировна,

- Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Зыкова Наталия Алексеевна,

- Представитель Тульской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийской общество инвалидов» Новикова Алла Федоровна.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

«Комсомольская правда» покажет прямую трансляция круглого стола по ссылке.