Как оформить электронный сертификат технических средств реабилитации в Тульской области?

Тульское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Мероприятие пройдет 25 октября 2022 года с 15.00 до 17.00 в Туле в индустриальном кластере «Октава».
В рамках круглого стола специалисты Тульского отделения ФСС, обсудят следующие вопросы:
- О деятельности Государственного учреждения Тульского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в 2022 году.
- Мобильное приложение Социальный навигатор – Ваш персональный помощник.
- Обеспечение санаторно-курортным лечением граждан льготной категории.
- Электронный сертификат ТСР.
Спикеры круглого стола:
- Управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Владимировна Агаева,
- Уполномоченный по правам человека в тульской области Ларина Татьяна Владимировна,
- Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Зыкова Наталия Алексеевна,
- Представитель Тульской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийской общество инвалидов» Новикова Алла Федоровна.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
«Комсомольская правда» покажет прямую трансляция круглого стола по ссылке.