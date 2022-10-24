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Общество24 октября 2022 7:15

КФ «Тульский пряник»: Настоящий - Тульский - Наш!

Тульский пряник - символ нашего региона. Наша вкусная, ароматная визитная карточка. Уверены, что практически все жители Тульской области хоть раз, в качестве презента для своих друзей и родных в других городах и странах, выбирали тульский пряник. А любите
Источник:kp.ru
Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин вручил народную премию «Тульский бренд 2022» генеральному директору КФ «Тульский пряник» Ирине Поляковой.

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин вручил народную премию «Тульский бренд 2022» генеральному директору КФ «Тульский пряник» Ирине Поляковой.

- Печатный тульский пряник - удивительный русский деликатес. По сути, это лакомство, по форме - сувенир, открытка, поздравление, оформленные в лучших национальных традициях, – говорит генеральный директор КФ «Тульский пряник» Ирина Полякова. - Без этих сладких и душистых изделий не проходило на Руси ни одно событие - ни веселое, ни грустное. Пряники были обязательны на многих праздничных застольях. Ими было принято одаривать близких людей. Их подавали как к царскому столу, так и к крестьянскому.

Следуя вековым традициям, мы неизменно соблюдаем рецептуру, которая заложена нашими предками. В нашем прянике все просто: высококачественный мед, мука высшего сорта, свежие ягоды для начинки и тепло человеческих рук, которые с душой ежедневно выпекают тульское лакомство. Наверное, в этом и весь секрет, почему нашим пряникам доверяют потребители.

С каждым годом ассортимент выпускаемой продукции обновляется, удивлять уникальностью в КФ «Тульский пряник» умеют.

- Если говорить про уникальность вкуса, наши пряники принципиально отличаются от множества других представленных на рынке, подчеркивает Ирина Анатольевна. - Мы тщательно прорабатываем не только рецептуру теста, но и начинки. «Пряники от Поляковой», так в Туле нас обычно называют, есть всякие: яблочные, сливовые, клубничные, лимонные, со сгущенкой. Удивляем и формами: в виде самовара, матрешки, кремля, пушки. Делаем маленькие лакомства для детишек – различные забавные фигурки. Есть повод для праздника или события? Значит у нас вы найдете подходящий пряник. Серия «Праздничные» - это сладкие поздравления «С Новым годом», «Рождеством Христовым», «8 Марта» и т. д.

КФ «Тульский пряник»: Настоящий - Тульский - Наш!

КФ «Тульский пряник»: Настоящий - Тульский - Наш!

Все свои вкусные изделия производитель предлагает только свежими. Это значит, что выпекается ровно столько пряников, сколько потребитель купит. А еще КФ «Тульский пряник» с радостью дарит свои чудесные ароматные пряники различным благотворительным фондам, участвует в региональных мероприятиях, является официальным спонсором городских фестивалей, детских праздников - всего не перечесть.

Продукция производителя отмечены медалями и дипломами. Каждый год предприятие получает заслуженное признание на региональном и федеральном уровне конкурса «100 лучших товаров России». С 2020 года продукция представлена на мировых торговых площадках под брендом «Сделано в Тульской области». В этом году КФ «Тульский пряник» была единственным представителем Тульского региона во Всероссийском гастрофестивале «Вкусы России». И заслуженно из года в год получает звание «Тульский бренд» как народное признание туляков. Потому что этот пряник – настоящий, тульский, наш!

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