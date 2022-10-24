Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин вручил народную премию «Тульский бренд 2022» генеральному директору КФ «Тульский пряник» Ирине Поляковой.

- Печатный тульский пряник - удивительный русский деликатес. По сути, это лакомство, по форме - сувенир, открытка, поздравление, оформленные в лучших национальных традициях, – говорит генеральный директор КФ «Тульский пряник» Ирина Полякова. - Без этих сладких и душистых изделий не проходило на Руси ни одно событие - ни веселое, ни грустное. Пряники были обязательны на многих праздничных застольях. Ими было принято одаривать близких людей. Их подавали как к царскому столу, так и к крестьянскому.

Следуя вековым традициям, мы неизменно соблюдаем рецептуру, которая заложена нашими предками. В нашем прянике все просто: высококачественный мед, мука высшего сорта, свежие ягоды для начинки и тепло человеческих рук, которые с душой ежедневно выпекают тульское лакомство. Наверное, в этом и весь секрет, почему нашим пряникам доверяют потребители.

С каждым годом ассортимент выпускаемой продукции обновляется, удивлять уникальностью в КФ «Тульский пряник» умеют.

- Если говорить про уникальность вкуса, наши пряники принципиально отличаются от множества других представленных на рынке, подчеркивает Ирина Анатольевна. - Мы тщательно прорабатываем не только рецептуру теста, но и начинки. «Пряники от Поляковой», так в Туле нас обычно называют, есть всякие: яблочные, сливовые, клубничные, лимонные, со сгущенкой. Удивляем и формами: в виде самовара, матрешки, кремля, пушки. Делаем маленькие лакомства для детишек – различные забавные фигурки. Есть повод для праздника или события? Значит у нас вы найдете подходящий пряник. Серия «Праздничные» - это сладкие поздравления «С Новым годом», «Рождеством Христовым», «8 Марта» и т. д.

КФ «Тульский пряник»: Настоящий - Тульский - Наш!

Все свои вкусные изделия производитель предлагает только свежими. Это значит, что выпекается ровно столько пряников, сколько потребитель купит. А еще КФ «Тульский пряник» с радостью дарит свои чудесные ароматные пряники различным благотворительным фондам, участвует в региональных мероприятиях, является официальным спонсором городских фестивалей, детских праздников - всего не перечесть.

Продукция производителя отмечены медалями и дипломами. Каждый год предприятие получает заслуженное признание на региональном и федеральном уровне конкурса «100 лучших товаров России». С 2020 года продукция представлена на мировых торговых площадках под брендом «Сделано в Тульской области». В этом году КФ «Тульский пряник» была единственным представителем Тульского региона во Всероссийском гастрофестивале «Вкусы России». И заслуженно из года в год получает звание «Тульский бренд» как народное признание туляков. Потому что этот пряник – настоящий, тульский, наш!