Ванадий – новый тульский бренд

Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина вручила награду «Тульский бренд 2022» директору по техническому и технологическому развитию АО ЕВРАЗ Ванадий Тула Никите Власюку.

Тула славится на всю страну не только самоварами, пряниками, но еще и ванадием. Уникальный металл применяется как легирующая добавка для получения жаропрочных, износоустойчивых, коррозионно стойких сплавов. Он широко используется в атомной энергетике, черной металлургии, авиационной и космической отраслях, в изготовлении электронных устройств. А создают его на заводе ЕВРАЗ Ванадий Тула, который является крупнейшим предприятием по выпуску пентаоксида ванадия и феррованадия различных марок, занимающим 80% рынка России и около 14% мирового рынка.

Тула славится на всю страну не только самоварами, пряниками, но еще и ванадием.

Производственный и научный потенциал промплощадки позволяет перерабатывать практически любые ванадийсодержащие материалы и производить широкий спектр продукции.

Изготовление производных ванадия растет год от года. Если в 2020 году было произведено 14776,431 тонн пентоксида, то в 2021 году этот рекорд был побит – 15025,577 тонн. Удалось повысить и показатель извлечения феррованадия: в 2020 году он составлял – 98,50%, а уже в прошлом – 98,53%. Кстати, уровень извлечения феррованадия – главнейший показатель качества конечного продукта, который идет в реализацию.

Новое производство

Расширяются и сами производственные мощности. Компания ЕВРАЗ Ванадий Тула реализует в регионе крупный инвестиционный проект по строительству нового завода по производству пентаоксида ванадия на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» в Тульской области.

Оксид ванадия высокой чистоты.

Это будет экологичное и современное производство. На новом заводе учтены все новейшие экологические практики. Будут внедрены технологии замкнутого цикла использования воды, что обеспечит нулевой сброс производственных сточных вод. А технология мокрого помола и современное пылегазоочистное оборудование минимизируют выбросы в атмосферу.

Новый объект получит доступ к энергоресурсам, автомобильной и железнодорожной инфраструктуре. Производственные потоки будут синхронизированы с уже имеющимися на ЕВРАЗ-Ванадий-Тула. Общий объем инвестиций оценивается в $228 млн.

Будет создано как минимум 600 новых высокотехнологичных рабочих мест. Еще порядка 150 рабочих мест будет создано для аутсорсинговых услуг. Завод даст мощный импульс для развития смежных производств, а главное – позволит уйти от переработки сырья на сторонних предприятиях и снизить себестоимость производства.

При строительстве нового завода действующее производство также будет модернизировано.

Уникальная технология

Кроме непосредственно производства ванадия ЕВРАЗ Ванадий Тула занимается научными разработками новых продуктов. Собственный научно-исследовательский центр (Research & Development) реализует сейчас несколько совершенно новых проектов.

Так, здесь разработана уникальная технология производства высокочистого оксида ванадия. Теперь специалисты смогут получать его с чистотой более 99,98% без применения натрийсодержащих соединений, использования сорбционных и экстракционных методов. По расчетам R&D центра, новый способ позволяет уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты, а также повысить экологичность производства.

Оксид ванадия высокой чистоты необходим при производстве титановых сплавов для авиакосмической отрасли. Его также применяют в создании ванадиевых электролитов для проточных редокс-батарей нового поколения. Эти батареи используют в качестве резервных и аварийных источников энергии, чтобы сглаживать пиковые нагрузки региональных сетей.

Сейчас в компании оценивают перспективы запуска технологии в промышленное производство, стоимость реализации проекта и его экономическую эффективность.

С заботой о регионе присутствия

Сегодня ЕВРАЗ Ванадий Тула - это не только крупнейший в России производитель ванадиевой продукции, но и социально ответственное предприятие, активно участвующее в общественной и социальной жизни региона, финансово поддерживающее культурные, экологические проекты.

Благодаря спонсорской поддержке ЕВРАЗ Ванадий Тула была восстановлена Аллея Славы в тульском центральном парке. Силами сотрудников предприятия была произведена реконструкция давно заброшенного мемориала в деревне Колодезное в Пролетарском округе Тулы.

Социальные проекты ЕВРАЗ Ванадий Тула: мемориал в деревне Колодезное.

Одним же из самых масштабных проектов, безусловно, является возрождение усадьбы металлургов Мосоловых в поселке Дубна. На протяжении многих десятков лет этот объект историко-культурного наследия с поистине уникальной отделкой чугунным литьем, находился в жилом фонде. Трехэтажный особняк ветшал - здесь плохо работала система отопления, водоснабжения, разрушались перекрытия и лестницы. По сути здание находилось в аварийном состоянии.

Социальные проекты ЕВРАЗ Ванадий Тула: музей-усадьба Мосоловых.

Благодаря же спонсорской помощи ЕВРАЗ Ванадий Тула усадьбу удалось сделать современным туристическим объектом. 22 семьи, проживавшие в ней ранее, получили ключи от новых квартир в доме, возведенном на средства, выделенные предприятием.

Теперь в старинном поместье открыт интерактивный, современный, доступный любому туристу музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых». Рабочие заводов и промышленники оживают на digital-экранах экспозиции. Легенды наполняют залы, и усадьба продолжает жить своей обновленной жизнью...

В 2022 году в Тульском кремле впервые прошел масштабный Международный фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня», чья основная задача - возрождение и приумножение культурного и духовного наследия нашей страны. Организовать такую насыщенную программу фестивалю помог ЕВРАЗ Ванадий Тула, который выступил генеральным партнером мероприятия.

Компания активно участвует в формировании комфортной среды в регионах своего присутствия. Оказывает поддержку малоимущим семьям, детям с ограниченными возможностями. Социально ответственный поход, безусловно, повлиял на мнение туляков, отдавших свои голоса за ЕВРАЗ Ванадий Тула на народной премии «Тульский бренд-2022».