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Спорт24 октября 2022 6:22

Тульский «Арсенал» выиграл в домашнем матче у астраханского «Волгаря»

Окончательный счет игры составил 3:2 в пользу тульской команды
Источник:kp.ru
Тульский «Арсенал» выиграл в домашнем матче у астраханского «Волгаря»

Тульский «Арсенал» выиграл в домашнем матче у астраханского «Волгаря»

Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 23 октября, в Туле на Центральном стадионе прошел матч 15-го тура российской Первой лиги, в рамках которого встретились тульский «Арсенал» и астраханский «Волгарь». Матч обслуживал арбитр Игорь Панин (Дмитров).

Итоговый счет матча составил 3:2 в пользу туляков: первый мяч забил полузащитник «Арсенала» Алексей Померко на 8-й минуте, а на 11-й минуте тульский же нападающий Кирилл Панченко повторил успех. Форвард «Волгаря» Илья Стефанович на 39-й минуте поразил ворота хозяев поля и он же сделал дубль на 61-й, но до этого на 56-й минуте Ансор Хабибов забил третий гол в ворота «Волгаря», и сравнять счет гостям уже не удалось.

«Арсенал» набрал 25 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Волгарь» с 23 набранными баллами располагается на седьмой строчке.

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