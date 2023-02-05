Коронавирус в Тульской области: 62 новых случая заболевания за последние сутки на 5 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 5 февраля, 4 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 730 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 4 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 893 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.