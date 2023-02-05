6 февраля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - Новомосковское ш., (Кладбище № 3; Строение № 1; Строение № 2; ЭЗУ № 5); с. Ильинское (Строения); ул. Луначарского, 61, 63, 63-а, 59-а; КНС-2; Яблочкова, 1-б; ул. Железнодорожная, 40-а; ул. Одоевская, 30-50 (чётн.), 37-63 (нечётн.); пр-зд Западный, 4-20 (чётн.), 8-б; ул. Вересаева, 130-140 (чётн.); ул. Дм. Ульянова, 33, 35, 37, 39; пер. 2-й Парковый 1-21 (нечётн.), 2-22 (чётн); ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.); ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 53, 59, 49, 47, 41, 23; Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 7, 4-22 (чётн.); пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10; 10-й пр-зд, 64-78 (чётн.), 73; пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.); Одоевское ш., 56, 58, 27-а;
с 9:30 до 13:00 - ул. Пузакова, 5, 9, 11, 13, 16, 21.