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Здоровье4 февраля 2023 10:00

Коронавирус в Тульской области: 75 новых случаев заболевания за последние сутки на 4 февраля

Показатель заболеваемости сильно вырос
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 75 новых случаев заболевания за последние сутки на 4 февраля

Коронавирус в Тульской области: 75 новых случаев заболевания за последние сутки на 4 февраля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 4 февраля, 2 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 726 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 10 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 831 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.

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