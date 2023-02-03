«В красивую дату» 23 февраля в Туле распишется 12 пар Фото: Игорь КОПЫТОВ

На ближайшую красивую дату 23.02.2023 в Тульской области распишется 21 пара, из которых 12 — в городе Туле.

Также уже немало влюбленных зарегистрировалось в следующие 23 числа месяца. На данный момент в марте заявлений о регистрации брака в Тульской подало 32 пары, а в апреле - 17.

Гораздо больший ажиотаж ожидается 08.07.2023 (день семьи, любви и верности) - 62 пары в регионе, из которых 25 — в оружейной столице.

Напомним о том, что подавать заявления можно не позднее, чем за месяц до желаемой даты росписи.