Кастинг "Миссис Тульская область - 2023"

Приглашаем замужних женщин, возраст 18+, наличие детей приветствуется!

У Вас есть прекрасная возможность заявить о себе и своих достижениях, получить шанс представить свой город и страну на лучших мировых конкурсах красоты !

Участниц ожидает: Мастер класс по дефиле; Мастер класс по фотопозированию; Конкурсная фото - видеосессия; Репетиции и подготовка к Конкурсу; Просмотр творческих номеров (по желанию участниц); Модный показ; Яркое финальное шоу.

Все участницы финала награждаются титульными лентами, дипломами , призами и подарками от организаторов и партнеров фестиваля!

Победительница получает :

- Титул самой красивой женщины Тульского региона; - Эксклюзивную корону и ленту украшенную кристаллами Swarovski; - Право участия в конкурсе «МИССИС РОССИЯ ВСЕЛЕННАЯ»; - Призы и подарки от партнеров и спонсоров; - В течение года активно участвует в социальных, благотворительных и культурных мероприятиях нашего города.

В жюри приглашены директора национальных конкурсов красоты, представители исполнительских видов искусства, эксперты в области фэшн и бьюти индустрии, коронованные особы.

Ждем Вас на кастинг 4 и 11 февраля в 14:00 по адресу г. Тула, пр. Ленина д.104 , 212 офис

ПРИЕМ АНКЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ https://goldtula.ru/castings/kasting-«missis-tulskaya-oblast-2022».html

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Запись на кастинг и уточняющие вопросы по тел.: 89038404133, 38-41-33