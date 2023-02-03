Новомосковские школьники узнали о проекте «Профессионалитет»

Мероприятие состоялось в средней общеобразовательной школе № 17. Участниками события стали 90 учеников девятых классов.

В гости к школьникам пришли представители Новомосковского Азота - ключевого работодателя для молодых специалистов и партнера проекта, а также педагоги и студенты Новомосковского политехнического колледжа. Они рассказали о федеральном проекте «Профессионалитет» и пригласили на учебу.

Школьники узнали о специальностях, студенческой жизни и, конечно, перспективах в трудоустройстве, о которых рассказал руководитель учебного центра НАК «Азот» Игорь Мальков.

Новомосковские школьники узнали о проекте «Профессионалитет»

«Мы готовы помогать в развитии среднего образования. Повышать уровень подготовки студентов, их адаптивность к реальным производствам. Это взаимовыгодный процесс. Молодые ребята приходят с необходимым багажом знаний и подготовкой, а получают взамен гарантированное трудоустройство и стабильную работу», - отметил он.

Федеральный проект «Профессионалитет» способствует новому импульсу в развитии системы среднего профессионального образования. Он ориентирован на усиление практической составляющей и соответствие запросам рынка труда при подготовке студентов. Проект вовлекает работодателя во все этапы образования будущих работников.

Новомосковские школьники узнали о проекте «Профессионалитет»

Учебные заведения получают не только поддержку предприятий-партнеров в подготовке высококлассных специалистов, но и возможность совершенствовать материально-техническую базу, внедрять практико-ориентированные и гибкие образовательные программы. Совместное участие предприятий и колледжей в проекте «Профессионалитет» поможет поднять качество профессионального образования на новый уровень.

В 2022 году при поддержке предприятия НАК «Азот» компании «ЕвроХим» Новомосковский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Учебное заведение получит грант в 100 млн. рублей на создание кластера по химической отрасли.