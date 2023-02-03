Стартовал прием заявок на XI ежегодный областной детский фестиваль элегантности и таланта «Мини мисс и мини мистер Тула - 2023»

Приглашаем талантливых девочек и мальчиков от 4 до 18 лет желающих заявить о себе на самых престижных Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах! Подготовка к финалу фестиваля длится две недели: постановка конкурсных выходов, мастер-класс по дефиле, уроки хореографии, сценическое движение , постановочная работа номеров.

Цели и задачи фестиваля:

- выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых детей, содействие их творческому развитию, определение сильнейших участников достойных носить почетный титул «Мини Мисс Тула» и «Мини Мистер Тула», способных представлять Тульский регион на Всероссийских и Международных детских конкурсах и фестивалях талантов.

- обмен опытом между участниками, поддержка творческих контактов, поощрение творческого развития ребенка.

- развитие у участников артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой имидж, умения держать себя на сцене, общаться со зрительской аудиторией. Всем участникам вручаются памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля!

Обладатели Гран-при награждаются эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами SWAROVSKI, драгоценной короной, именным кубком и правом участия во всероссийских фестивалях "Мини мисс и мини мистер россии" - 2023 и «Юные мисс и мистер России» - 2023.

В состав жюри войдут национальные директора конкурсов красоты , представители СМИ, шоу-бизнеса и фэшн-индустрии.

Положение, анкета-заявка на сайте агентства goldtula.ru

Участвуй в интернет-конкурсе уже сейчас, заполни анкету на сайте goldtula.ru

Запись и уточняющие вопросы по тел.: 38-41-33, 8 9038404133.