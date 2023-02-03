Рак молочной железы не приговор

О лечении опасного заболевания рассказывает заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы ГУЗ "ТОКОД" Аскаров Тимур Рашидович, врач - хирург.

- Ранняя диагностика болезни позволяет вылечить ее в 98 % случаев. Своевременный визит к маммологу помогут сохранить здоровье, а иногда и жизнь.

Заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы ГУЗ "ТОКОД" Аскаров Тимур Рашидович

Диагностика рака

Женщинам, имеющим в семье случаи рака молочной железы, необходимо проводить после 35 лет УЗИ молочной железы один раз в год. После 39 лет необходимо проводить маммографию. До 40 лет ввиду высокой плотности ткани молочной железы маммография малоинформатитвна и делается УЗИ. Данные методы позволяют оценить структуру молочных желез и выявить образования, которые еще не прощупываются, даже опытным специалистом.

Магнитно-резонансная томография молочной железы назначается в исключительных случаях, при неоднозначной картины на УЗИ и маммографии.

Гистологическое исследование - биопсия, этот метод позволяет установить тип опухоли молочной железы.

Какой рак молочной железы поддается лечению?

Любой рак необходимо лечить. Статистика такова, что рак молочной железы I стадии полностью излечим у 85% больных. При 3-4 стадии этот показатель снижается. Победить заболевание становится труднее, но по-прежнему возможно. Особенно если используются прогрессивные методы лечения рака. В Туле уже 5 лет успешно функционирует в составе ГУЗ «ТОКОД» отделение хирургических методов лечения патологии молочной железы (отделение маммологии).

Специализированная помощь

Рак молочной железы это не только серьезная медицинская, но и важнейшая социальная проблема - возраст пациенток становится значительно моложе, а течение болезни подчас очень стремительно. В маммологическом отделении ТОКОД пациентке доступна не только чисто хирургическая помощь, но также разрабатывается полноценная индивидуальная программа лечения с включением химиотерапии, лучевого лечения, таргетной и гормонотерапии. Пациенткам маммологического отделения ГУЗ «ТОКОД» доступно лечение в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи по полису ОМС. Отделение рассчитано на 40 коек, оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам с опухолевыми заболеваниями молочной железы.

Мы тесно взаимодействуем с Тульским маммологическим центром, который функционирует в КДЦ ГУЗ «ТОКБ». Структура диагностики сейчас в нашем регионе организована на достаточно высоком уровне, что позволяет определить заболевание на раннем сроке и вовремя начать лечение, когда шансы на успех очень высоки.

Что важно знать пациентам

В маммологический центр записаться можно либо по телефону, либо с помощью инфомата, либо через интернет, либо получить направление у своего терапевта. В центре прием ведет онколог. При подозрении на злокачественную опухоль назначается биопсия и дообследование. В случае подтверждения диагноза, при получении результатов пациент в тот же день осматривается в онкодиспансере на мультидисциплинарном консилиуме, который проводят заведующие хирургического, радиологического и химиотерапевтического отделений. Специалисты разрабатывают план действий в конкретном случае и назначают лечение. То есть весь процесс занимает 14 дней с момента обращения пациента в маммологический центр до госпитализации. Оперативное вмешательство проводится на следующий день после поступления. Такой подход позволяет прогнозировать успешный исход лечения в подавляющем большинстве случаев.

Рак молочной железы не приговор

В ногу со временем

Сегодня наше маммологическое отделение способно проводить практически все виды лечения рака молочной железы. Все стадии лечатся, но в данном вопросе главное выздоровление пациента. При выявлении онкологии на ранних стадиях можно говорить о полном выздоровлении пациента. Также, именно при ранней диагностике опухоли мы проводим щадящее, органосохраняющее лечение. Выполнение биопсии сигнальных лимфатических узлов относится к числу базовых методов диагностики поражения регионарных лимфатических узлов при РМЖ. Суть метода сводится к тому, чтобы определить состояние подмышечных лимфоузлов, найти и провести исследование сторожевого лимфоузла, — являющегося первым на пути лимфооттока, а именно 1-3 лимфоузла, которые стоят первыми. Если в них метастазы отсутствуют, то их нет с высокой долей вероятности и в остальных. В этом случае, дальнейшее вмешательство не требуется. Мы также проводим операции по установке имплантов после удаления рака молочной железы. После оперативного лечения пациенты со злокачественными опухолями в отделении консультируются заведующими химиотерапевтическим и радиотерапевтическим отделениями для уточнения дальнейшей тактики лечения. По показаниям первый курс химиотерапии проводится в отделении в течение одной госпитализации.

Что нужно знать женщине?

- Важно не упустить начало болезни. Первое - обязательно следить за состоянием молочных желез и убеждаться, что с ними не произошло никаких изменений. Есть золотое правило: ежемесячно через неделю после окончания менструации делать самообсле- дование - осматривать грудь в зеркало, прощупывать ее (пальпация). Женщина, которая регулярно занимается самообследованием, отлично знает свою грудь и может обнаружить опухоль размером 1 см и даже меньше, а это, в случае рака, I стадия, хорошо поддающаяся лечению.

Любая женщина должна знать, что она должна проходить маммологическое обследование 1 раз в год, для этого в Тульской области созданы все условия. Далее если выявлена какая-то патология немедленно заняться лечением, если требуется оперативное вмешательство в отделении хирургических методов лечения патологии молочной железы ГУЗ «ТОКОД». Есть всё для успешного выполнения операции и в подавляющем большинстве с сохранением органа и эстетического вида.

На прием к маммологу в центр можно записаться по телефонам

8 (4872) 31-80-18, 31-90-55, 8-920-795-23-55

Прием по предварительной записи. Центр для записи на прием к врачу:

тел. (4872) 33-81-41, Тула, ул. Плеханова, 201-а.

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