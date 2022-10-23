С 24 октября на пять дней на улице Ложевой в Туле ограничат движение транспорта Фото: материалы пресс-служб

Движение будет ограничено на участке возле дома №138-Б/1. Ситуация связана с неотложными работами по ремонту системы отопления – именно здесь располагаются трубы недавно демонтированной автомойки. Коммуникации, скорее всего, нужно убрать для возведения в перспективе на данном участке эстакады-развязки трех улиц.

Автомобилистов просят заранее искать пути объезда и не игнорировать требования временных дорожных знаков.