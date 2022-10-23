Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2022 13:40

С 24 октября на пять дней на улице Ложевой в Туле ограничат движение транспорта

Следует ожидать диких пробок по утрам на улице Металлургов
Игорь КОПЫТОВ
С 24 октября на пять дней на улице Ложевой в Туле ограничат движение транспорта

С 24 октября на пять дней на улице Ложевой в Туле ограничат движение транспорта

Фото: материалы пресс-служб

Движение будет ограничено на участке возле дома №138-Б/1. Ситуация связана с неотложными работами по ремонту системы отопления – именно здесь располагаются трубы недавно демонтированной автомойки. Коммуникации, скорее всего, нужно убрать для возведения в перспективе на данном участке эстакады-развязки трех улиц.

Автомобилистов просят заранее искать пути объезда и не игнорировать требования временных дорожных знаков.

Интересное